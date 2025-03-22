寵物投票竟是假連結　新北警提醒：2不1查證防止詐騙

▲近期詐騙集團假冒寵物投票，騙取民眾個資盜用。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市近期有不少民眾收到，好友傳送Line訊息表示「我們家的狗狗在參加攝影比賽，可以幫忙支持一票嗎？」不知情民眾點擊連結後，依照指示填寫個人相關資料及驗證碼後，隨後LINE的帳號就被登出、盜用。新北市警察局呼籲，近期「假連結詐騙」又重出江湖，民眾請多加注意，提防受騙上當。

新北市政府警察局詐欺防治辦公室，近期發現「假連結詐騙」再度死灰復燃，有民眾陸續報案反映，收到好友傳Line希望幫忙投票，依指示操作後，Line帳號就被登出盜用；這些都是詐騙集團設計的「假連結」，專門用來竊取個資及金融資訊，或盜用當事人的通訊軟體帳號，再進一步進行詐欺犯罪。

新北市警局在此呼籲，有自稱任何機構或好友名義，要求點擊或登入相關連結，務必採取「二不一查證」原則。不輕信：收到要求點擊連結的簡訊或郵件時，務必提高警覺，先確認來源真偽；不點擊：不論對方提供何種理由，切勿直接點擊可疑連結，更不可輸入個人或銀行資訊；自行查證：如收到疑似詐騙訊息，應直接聯繫官方客服或至政府機關、金融機構官網確認，不透過簡訊或郵件內的連結登入。

此外，新北市警局詐欺防制辦公室也建議民眾可安裝防詐機制，於自己的手機內下載165防詐等相關APP或開啟手機內建攔截詐騙連結功能，降低風險。若收到可疑訊息或不明連結，請保持冷靜、切勿點擊、立即查證，可至165全民防騙網，查看如何防制 LINE 帳號遭盜用，並務必立即撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線諮詢。