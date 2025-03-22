調查站副主任涉猥褻！「正面抓握」女調查官胸部　慘遭降調起訴

▲嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

調查局某調查站副主任被控112年、113年間對女調查官毛手毛腳遭提告，嘉檢偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴。這名副主任去年9月降調為調查官，調至花蓮調查站。

嘉義地檢署起訴書指出，這名調查站副主任涉嫌於112年7月間利用指派女調查官外出機會，在駕車回程時，副主任涉嫌撫摸女調查官胸部；112年某日晚間，趁女調查官值日巡視樓層時，在辦公室走廊，正面抓握女調查官的胸部。

起訴書表示，這名副主任於113年5月間，與女調查官一同參加品酒會機會，涉嫌趁女調查官在與他人合照時，伸出左手觸摸女調查官臀部。女調查官發現縱使明白向副主任表示拒絕被不當觸碰後仍持續發生，因無從隱忍提告。

嘉檢指出，副主任雖坦承有伸手觸碰女調查官的臀部，但否認在車上、辦公室走廊抓握被害人的胸部。檢方比對雙方Line對話，女調查官「記得不要再摸我了，我說過了我很討厭」、副主任「收悉等語」。當下副主任並無反駁女調查官的指訴，顯見被害人陳述可採信。

嘉檢表示，副主任在Line曾陳述「走廊會摸是我開玩笑方式及不成熟動作，絕無性騷的用意等語」可見副主任自承走廊上有碰觸女調查官的身體。

嘉檢偵結，這名副主任被依涉及公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴，而副主任假借職務上權力，故意犯利用權勢猥褻罪及性騷擾罪，建請依法規定加重其刑。