色軍人見路邊醉女竟揉胸摸下體！「公主抱」想帶走　下場曝光

▲色軍人見到酒醉女子，竟當街亂摸，還企圖「公主抱」帶走。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

陸軍紀姓軍人2022年間凌晨3點多，在台北市信義區夜店附近看到女子小葹（化名）酒醉坐在路旁長椅，紀男竟上前搓揉小葹胸部、下體數分鐘，之後更以「公主抱」方式，企圖將小葹帶走。小葹驚覺被抱走，死命掙扎並呼救，才被紀男放走。最高法院審理後，將紀男判處有期徒刑10月，另外再判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，紀男於2020年1月間入伍服役，而本案發生於2022年5月初，當時紀男在行為時為現役軍人。案發為凌晨3點多，小葹當天穿著粉色上衣及黑色短裙，並與一名男性友人前往夜店飲酒；她喝下啤酒與威士忌，離開夜店時已經泥醉，與友人坐在路邊長椅上休息。

紀男見有機可乘，竟伸出鹹豬手，搓揉小葹的胸部；過沒多久，紀男又將目標轉移到小葹下體，隔著內褲撫摸。紀男肆無忌憚的在大街上吃小葹豆腐，小葹雖然知道，但因為酒醉無力反抗。沒想到紀男惡向膽邊生，以「公主抱」方式抱起小葹，之後更跑了起來，打算到路口攔車，帶走小葹。

小葹驚覺不妙，趕緊掙扎跳了下來，但紀男仍不罷手，又立刻抓住小葹手腕，企圖再帶走小葹，小葹緊緊抓住牆壁的柱子並大聲呼救，還拿出手機拍下紀男的惡行。紀男眼見無法得逞、忿忿離去。驚魂未定的小葹馬上到一旁的信義分局報案，警方循線逮捕紀男，檢方依照「乘機猥褻」等罪，對紀男提起公訴。

法院審理時，紀男否認犯罪，辯稱當時自己是好心人，是幫忙小葹與友人攔計程車，沒有撫摸小葹；至於小葹手腕上的抓傷，是因為小葹酒醉跌倒他伸手抓住，才會造成。

但法院根據小葹的供詞，以及附近監視器等畫面，認定紀男說謊，一審依照「乘機猥褻罪」判刑10月、「剝奪自由罪」判刑5月，上訴二審後，高院改依照「乘機猥褻罪」判刑10月，以及「強制罪」判刑5月、得易科罰金15萬元。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。