守護喜馬拉雅那爛陀佛教傳承　印度IHCNBT首屆大會在新德里登場

▲IHCNBT致力於保護與弘揚那爛陀佛教的傳承與實踐。（圖／翻攝IHCNBT官網）

記者陳弘修／台北報導

印度喜馬拉雅那爛陀佛教傳承協會（IHCNBT）3月21日至22日在新德里的印度國際中心（IIC）召開首屆大會，來自印度各個喜馬拉雅地區的120名佛教代表，共同探討如何保護和弘揚那爛陀佛教傳承的核心理念與實踐。

IHCNBT是在喜馬拉雅地區各地的那爛陀佛教精神導師支持下所成立的協會，致力於守護傳統的使命也讓協會成為印度守護喜馬拉雅佛教的重要力量，範圍橫跨拉達克、西喜馬拉雅的拉胡爾-斯皮提與金瑙爾、喜馬偕爾邦的卡扎，烏塔拉坎德的烏塔卡西，一直延伸到東喜馬拉雅的錫金、西孟加拉的大吉嶺與卡林邦，以及阿魯納恰爾邦的莫紐與達旺地區。

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IHCNBT表示，傳承自古老的那爛陀大學，不僅專注於佛教的精神層面，如禪修、僧侶紀律與哲學研究，也致力於保護當地的文化與藝術遺產，包括視覺藝術、雕塑、繪畫、音樂、舞蹈與建築，這些都是喜馬拉雅佛教身份不可或缺的一部分。對於現代開發、氣候變遷和外部影響威脅的聖地、古老手稿和傳統儀式，協會也會致力於相關保護。

此次在新德里的印度國際中心所召開的首屆大會，為期兩天的會議重點集中於討論那爛陀佛教傳承在現代化、全球化及社會政治變遷下所面臨的挑戰，代表們也共同探討了這些變化對佛教教義保存的影響，並尋求實際解決方案，希望確保未來世代能夠延續這一古老傳統。至於如何保護喜馬拉雅佛教傳統的豐富文化遺產，代表們在這次的會議中也進行了討論，內容包括古老修行、教義與儀式。

IHCNBT表示，這次的會議是提供一個關鍵平台，促進喜馬拉雅地區佛教社群之間的知識交流與合作，深化彼此聯繫，並加強保護佛教哲學與實踐精髓的努力。

IHCNBT強調，除了保護工作，協會也會舉辦節日、工作坊和教育計劃，縮短當地社區與佛教傳承之間的距離。在推動跨宗教對話上，協會也會與地方政府和國際佛教組織合作，確保這一獨特文化遺產得到持續尊重與保護，希望通過這些努力，在保護喜馬拉雅佛教生活方式與促進全球理解方面，發揮不可或缺的作用。