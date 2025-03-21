罷免名冊涉造假！藍營台南市「死亡連署」　2黨工遭羈押禁見

▲立委林俊憲罷免案提議人名冊有「幽靈連署」，2名被告遭羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南地檢署近日接獲情資，指民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案的提議人名冊疑涉偽造文書，因此20日指揮台南市調處，搜索國民黨台南市黨部、被告莊姓男子住處，並帶回5人偵辦。檢方訊問後，認定莊男、劉男2人犯罪嫌疑重大，有滅證串供之虞，除當庭逮捕，也聲押禁見。台南地院今（21）日裁定2人羈押禁見。

全台藍綠大罷免持續延燒，不料各地陸續傳出「冒名連署」、「死人連署」。其中，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，由中選員會送到台南市選委會查核，結果傳出一些提議書的連署人是冒用他人身分，其中不乏有「死人」參與連署，甚至有些連署人戶籍根本不在林俊憲選區。

台南地檢署接獲情資後，20日搜索國民黨台南市黨部、莊姓被告住處，並帶回5人。檢方訊問後，認定莊、劉2被告均涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪嫌及個人資料保護法第20條第1項及同法第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞。

為此，台南地檢署21日凌晨當庭逮捕莊姓被告、劉姓被告，並向台南地方法院聲請羈押禁見，其餘被告訊後均請回。台南地院今下午裁定2人羈押禁見。