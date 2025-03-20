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開玩笑「衣服太露讓人不專心」算性騷　雇主少做5事恐挨罰百萬

記者黃翊婷／綜合報導

隨口開玩笑小心踩到性騷擾紅線！勞動部表示，「衣服穿這麼露，這樣我很難專心」、「今天穿這麼漂亮，晚上要不要跟我約會啊」等話，都有可能構成性騷擾，而且雇主若知悉發生性騷擾事件，卻沒有採取「立即有效的糾正及補救措施」，最高將面臨100萬元罰款，還要公布事業單位名稱及負責人姓名。

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲亂開同事玩笑有可能會構成性騷擾。（示意圖／VCG）

勞動部19日在社交平台Threads宣導關於防範職場性騷擾的小知識，有些人可能覺得自己只是在開玩笑，但其實已經踩到性騷擾的紅線，例如「今天穿這麼漂亮，晚上要不要跟我約會啊」、「胸肌練這麼大，摸一下不會怎樣啦」、「你的脖子很漂亮，自拍一張給我留念啊」、「你們都是我的妹子和小鮮肉，要乖乖聽話喔」、「衣服穿這麼露，這樣我很難專心」等等，無論是藉故肢體碰觸、自以為幽默開黃腔，或是以開玩笑為由評論他人的體貌特徵，都有可能構成性騷擾。

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勞動部宣導職場性騷擾相關防範知識。（圖／翻攝自YouTube／Threads）

▼▲不論男女都有可能受到性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Threads，下同。）

勞動部宣導職場性騷擾相關防範知識。（圖／翻攝自YouTube／Threads）

此外，雇主們也要注意，勞動部提醒，去年3月已經設立「職場性騷擾案件通報系統」，若雇主知道發生性騷擾事件，應該做到以下5件事：

1、在知悉性騷擾事件時，迅速採取糾正與補救措施。
2、接獲申訴後，儘速通知地方主管機關。
3、案件調查結案後，通知相關當事人處理結果。
4、使用勞動部「職場性騷擾案件通報系統 」通報。
5、轉介被害人至心理諮商、法律扶助等各類資源。

勞動部宣導職場性騷擾相關防範知識。（圖／翻攝自YouTube／Threads）

▲雇主應當採取的措施。

勞動部表示，若雇主沒有採取「立即有效的糾正及補救措施」，可能會被地方主管機關依法裁罰2萬元至100萬元不等的罰款，還要公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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