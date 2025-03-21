金門驚傳食物中毒！6人急送醫　疑便當出問題...3金大生中招

▲▼金門衛生局今(21)派員前往該疑似食物中毒的便當店稽查 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣衛生局於昨(20)日上午接獲金門醫院急診室通報，有6人疑似食物中毒前往就醫。經調查，患者包含3名金門大學學生及3名民眾，皆分別在金城某便當店購買便當食用，並於3月19日晚間陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等症狀。

衛生局接獲通報後，於昨日派員前往該便當店進行稽查，發現部分作業不符食品衛生規範，包括清潔用品未依規定放置專區、食材直接放置地面未墊高等問題，並開立限期改善通知書，若未於期限內改善，將依《食品安全衛生管理法》進行裁處。

由於現場已無剩餘或同批製作的食品可供檢驗，衛生局已採環境檢體2件，待檢驗結果綜合研判，若確認為食品中毒案件，該店家恐涉及違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，目前正值諾羅病毒傳播高峰期，民眾應特別注意手部及飲食衛生，並落實環境消毒清理。若出現嘔吐、腹瀉等症狀，應盡快就醫並在家休息，以降低腸道傳染病的擴散風險。此外，餐飲及食品業者應加強環境衛生與員工健康管理，若發現員工出現疑似感染症狀，應避免接觸食品並儘速就醫，且待症狀緩解至少48小時後再復工，以確保食品安全與消費者健康。