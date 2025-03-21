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記憶、視力喪失！美國男子罹患「罕見腦癌」逆襲戰勝癌症

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

▲男子罹患罕見腦癌，接受手術、化療之後，戰勝癌症。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國男子席梅爾（Zachary Schimmel）罹患罕見腦癌，加上為了治療，他一個月內接受12次腦部手術，對於整個2021年，也就是他27歲那年幾乎沒有任何記憶，還失去視力。所幸經過一番努力，除了手術還要接受化療，終於成功戰勝癌症。

每日郵報報導，席梅爾最後記得的幾件事之一，就是在朋友家倒下，起初還以為只是中暑，但後來再度倒下癲癇發作，緊急送醫。到院後，他接受腦部CT檢查發現腫瘤，緊急送進開刀房動手術；不久後，他被診斷出罹患罕見腦癌「中分化松果體實質腫瘤」（PPTID）。

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

▲席梅爾的腫瘤有4公分，在一個月內動12次腦部手術。（圖／翻攝自gofundme）

科學文獻的PPTID個案不到100例，5年存活率39%至74%，患者除了有平衡問題、癲癇之外，其他常見症狀還包括頭痛、噁心、嘔吐、異常眼球運動。已知建議治療方法是透過手術切除腫塊之後，進行放療或是化療。

席梅爾的腫瘤有4公分，一個月內動12次腦部手術，由於手術間隔時間太短，所以不太記得罹癌之後那12個月裡發生的事情。PPTID也會造成記憶問題，他認為，這加重他記憶喪失的狀況。

在家人創立的募資專頁提到，席梅爾的身體無法做到許多大家認為理所當然的事情，除了視力問題，也無法說話、吃飯、吞嚥等等，需要進行物理治療來重新學習做到這些。

在多次手術之後，席梅爾接受6個多月的化療，才在2022年4月戰勝癌症。由於腦癌的關係，他已經看不見，但如今正在學習點字，已經能夠行走，他說，「對於其他剛罹癌的人，我想說：這並不是人生終點，這可能徹底改變人生，但這不代表結束，而是一個新的開始。」

▼席梅爾對於27歲那年發生的事情幾乎沒有任何記憶。（圖／翻攝自gofundme）

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

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關鍵字：

罕見腦癌勇敢戰勝席梅爾27歲男子生命鬥爭

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