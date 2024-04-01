「常撞到家具」是癌症異狀　英7歲童長出罕見腦瘤！5年存活率僅1%

▲7歲男童一直失去平衡，頻頻撞到家具，檢查才發現罹患罕見腦癌。（圖／翻攝自gofundme.com）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名7歲男童在家中經常撞到家具，父母覺得不太對勁，於是帶孩子去醫院做核磁共振（MRI）檢查。不料，男童被診斷出無法動手術的罕見兒童腦癌「瀰漫性內因性橋腦神經膠細胞瘤」（DIPG），大多數患者活不過1年，而5年存活率僅有1%。

根據時人雜誌、鏡報報導，男童父親羅瑟里（Andrew Rothery）受訪表示，兒子一開始的症狀很難察覺，「他會撞到一些家具。他長大很多，變得更高瘦、很活潑好動，我們以為他只是沒有注意到方向。」

然而，男童持續失去平衡，甚至從學校被帶回家，兒科醫生建議家長帶孩子到醫院做進一步檢查。男童隨後在2月23日被診斷出罹患「瀰漫性內因性橋腦神經膠細胞瘤」（DIPG）。

▲男童罹患DIPG，5年存活率僅1%。（圖／翻攝自gofundme.com）

根據美國國家醫學圖書館資料，這是一種發生在腦幹的侵略性罕見腫瘤，主要發生在5到10歲兒童身上，很少有成年患者，有研究認為這種腦癌可能與大腦發育過程中存在的特定細胞有關，而且預後非常不樂觀，「大多數患者存活不到1年」。

鏡報提到，DIPG症狀包含臉部不對稱、缺乏協調性、對某些身體動作失去控制、噁心、頭痛、疲倦與癲癇等。在英國每年平均只有20到30名兒童罹患DIPG，且病患5年存活機率僅1%。

▲DIPG可能導致頭痛、嘔吐、走路不穩等，病程發展快速。（圖／翻攝自gofundme.com）

家屬表示，男童正接受類固醇與放射治療，「我們希望這能減緩或阻止腫瘤生長6到18個月，為我們爭取時間，找到一種長期有效的治療方法」。家屬還說，目前他們也在研究替代療法，例如藥物試驗、天然草藥和顱骶療法。報導稱，顱骶療法是一種按摩技法，目的是緩解癌症治療的疼痛。

▲7歲病童如今只能玩10分鐘就需要休息，無法像往常一樣激烈地玩彈跳床。（圖／翻攝自gofundme.com）

羅瑟里說，兒子在發病前一直很活潑，很喜歡戶外活動，玩彈跳床和跳舞，但如今只能和朋友們玩10分鐘就需要休息，每天都躺在床上，「這是毀滅性的（癌症），作為父母我們正在努力應對，你會為孩子做出任何你能做的事，這就是我們現在在做的。」