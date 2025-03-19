軍法官甄選到評鑑引外部機制　顧立雄：不受國防部控制確保獨立性

▲國防部長顧立雄赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德宣布恢復軍事審判制度一事，國防部長顧立雄19日在立院答詢時表示，人事的獨立性要訂定條例，軍法官的甄選到養成，乃至評鑑與淘汰，都要引進外部機制，這些都不受國防部控制，以確保其獨立性。他也坦言，現階段無法給時間表，草案有初稿後要跟專家學者諮商，也要跟社會各界溝通，然後送到立院來審議，「已經11年沒有能量，重新啟動是大工程」。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，2013年洪仲丘案討論軍中人權、軍審制度，兩次群眾運動促成修法，軍人犯罪回到司法審理，過去顧立雄是洪仲丘的案件律師，日前也表達，恢復軍審不如說是重新訂定全新軍審制度。她詢問，軍法官未來不會受到國防部的干涉，如何維持審判獨立性？未來軍事法庭會獨立在國防部之外？還是納入司法體系下？

顧立雄表示，現在軍事法院是國防部底下的準則，沒有法定效力，大法官對於軍事審判的軍法官，是否具有法官獨立性有質疑，所以要確保軍法官獨立性很重要，要提高到法的位階。

顧立雄指出，在「審檢分立」的問題上，一般會強調檢察官偵查追訴，審判是負責個案審理，這兩個之間也要分立，不屬於同一個體系，要研議建構軍事檢察署的組織法，提高到法的位階後，確保組織面的獨立性；另外，人事的獨立性要訂定條例，軍法官的甄選一直到養成，後來到身份保障乃至於相關評鑑與淘汰，都要引進外部機制。

顧立雄強調，意思就是不會由國防部內部人士管理，而是外部多元的審議委員會，確保公平獨立性的情況下，來做相關的這些養成、身份保障、相關評鑑與淘汰，這些都不受國防部本身控制，以確保其獨立性，這是現在想法。

至於在期程方面，顧立雄表示，沒有辦法訂出時間原因是，草案有初稿出來後，要跟專家學者諮商，也要跟社會各界溝通，然後送到立院來審議，中間涉及到相關軍法官、檢察官、法官養成部分，這部分也要跟司法院法務部溝通，還要有時間，「已經11年沒有能量，重新啟動是大工程」。