馬文君被告發潛艦洩密移軍審？她直呼「恐怖」　顧立雄：妳非軍職

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委馬文君19日在立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄時，播放名嘴李正皓網路節目「皓事之徒」的影片內容，提到在軍審恢復後，假如馬文君被告發的潛艦洩密案有軍人牽涉其中，就歸軍法審理。此一影片讓馬文君直呼「恐怖」，顧立雄則說，馬文君非現役軍人，不可能會（被軍審）。

馬文君在質詢時，播放李正皓網路節目「皓事之徒」的影片內容，提到如果軍事審判恢復，很多偵查中的共諜案起訴後，會移到軍法審判，假如馬文君被告發的潛艦洩密案，有軍人牽涉其中，也會歸軍法審理。

在影片播放完畢後，馬文君直呼「還蠻恐怖的！」顧立雄則說，馬文君不是現役軍人，所以不可能。不過，馬文君說，軍事法庭審理的都是現役軍人，但李正皓身份很特別，是民進黨重要的政治評論員，出來講這樣的話。

馬文君持續追問顧立雄，前參謀總長黃曙光講到的「有人把資料給中共大使館」，不曉得有沒有人追究這責任？因為中共大使館可見不在中國本土，那到底是誰交付給中共大使館？或是假的。如果這是假的，就沒有馬文君牽涉共諜的問題，也可以查清她有沒有出國、或去相關國家。

馬文君說，到中共大使館通常都有監視器，資訊怎麼獲得應要徹查。她說，牽涉到資料是否有外洩，如果第一艘潛艦資料都外洩，後面第二艘到第八艘怎麼繼續做？或者要重頭來過都沒交代清楚，何況預算都已經編了。

馬文君再問，為什麼一個政治評論員可以知道案子都沒有動？一個國家重要的機密案，不知道真假狀況、不懂潛艦，卻可以公開說，從過去到現在至少講了快要兩年，都不用負擔責任？這會給社會大眾是怎麼樣的認知，是否影響整體國防安全？國防部也應去了解。