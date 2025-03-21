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曾與朱國榮聯手　晟楠科技前董座涉二次炒股200萬交保

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

上櫃公司晟楠科技（3631）前董事長林朝榮先前因與國寶集團總裁朱國榮炒股，遭法院判刑8年，沒想到近日又被發現涉嫌與友人、前鄉民代表丁睿昇炒股，不法獲利達數千萬元。檢方20日約談包含林朝榮在內共9人，經漏夜複訊之後，在今日（21日）清晨諭令林朝榮200萬元交保、丁睿昇50萬元交保。

晟楠科技（3631）前董事長林朝榮再爆炒股。（圖／記者黃資真攝）

▲林朝榮再爆炒股被檢方約談。（圖／記者黃資真攝）

林朝榮自2011年起，陸續將名下晟楠股票質押借貸，他擔心股價下跌造成資產縮水及遭金融機構斷頭，曾在2012、2013年間與國寶集團總裁朱國榮聯手哄抬晟楠股價，製造交易活絡假象。台北地院於2024年5月依高買證券罪判處林朝榮8年有期徒刑，朱國榮則因逃亡被通緝，另案審理。

檢調單位近日又獲報，林朝榮在2019年間，曾因公司營運不佳，找上友人、前鄉民代表丁睿昇合作，以相對成交、壓低吃貨、拉高出貨等方式避免股價下跌，並從中獲利高達數千萬元。

台北地檢署檢察官劉宇倢20日指揮調查局台北市調處，搜索晟楠科技及林朝榮住處等14處地方，並約談林朝榮的親人及丁睿昇等9名被告，20日深夜移送北檢複訊。

台北地檢署經過漏夜複訊，今日（21日）清晨依違反證交法，諭令林朝榮200萬元交保、丁睿昇50萬元交保。

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