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曾與朱國榮炒股判8年　晟楠科技前董座又撈數千萬遭搜索約談

▲▼ 國寶集團總裁朱國榮涉松崗炒股案1億元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾與國寶集團總裁朱國榮(上)聯手炒股的晟楠科技前董事長遭搜索約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司晟楠科技(3631)的林姓前董事長，涉嫌在2019年間，為了避免公司股價下跌，利用親友名義，以相對成交等方式拉抬股價，同時從中套利數千萬元落入私人口袋，台北地檢署20日指揮調查局兵分14路展開搜索約談，依違反《證交法》罪嫌約談林男等9名被告到案。

林姓前董事長2011年起，陸續以名下的晟楠股票去質押借貸，因為擔心晟楠公司股價走跌，造成資產縮水，遭金融資購斷頭，曾在2012、2013年間，與現已棄保潛逃的國寶集團總裁朱國榮聯手，哄抬晟楠股價、製造交易活絡假象。台北地院2024年5月依高買證券罪，判林男徒刑8年，朱國榮因逃亡通緝，另案審理。

檢調獲報，林姓前董事長在與朱國榮合作炒股後的2019年間，疑因看到公司營運狀況不佳，涉嫌獨自找丁姓友人合作，以相對成交、壓低吃貨、拉高出貨等方式，避免公司股價下跌，同時拉抬股價從中獲利數千萬元。

台北地檢署檢察官劉宇倢20日指揮調查局台北市調處，搜索晟楠科技公司以及林男住居所等14個地方，並約談林男親人及丁姓友人等9名被告到案，協助釐清案情，全案朝《證交法》操縱股價等罪嫌方向偵辦。

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