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把握好天氣！　下波鋒面劇變

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周五2時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面抵達台灣北端，天氣轉變中。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，大約下周四晚或下周五晨，下一波鋒面南下，由熱轉冷，伴隨對流降雨，變化很劇烈。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島各縣市的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮5.0度，苗栗三灣鄉5.5度，新北石碇區6.5度，台北南港區雖降至9度，但台北測站僅降至11.6度，離寒流還有差距，今晨各地區平地的最低氣溫約在7至12度。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，因輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，周五晨部分平地仍有6度左右的最低氣溫。

吳德榮指出，周五至下周四各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大；周五至周日逐日清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應持續注意；周日至下周四各地區白天高溫回到30度以上，下周二至下周四升至33度以上，暖熱如夏易起霧，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，大約下周四晚或下周五晨，下一波鋒面南下（美國模擬在下周四晚，歐洲模擬則在下周五晨），鋒後的冷空氣（3月最後一波）雖不強，約為大陸冷氣團或東北季風等級，但由熱轉冷，伴隨對流降雨，變化很劇烈，下周六仍受其影響；不過，模式持續調整，應續觀察。

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