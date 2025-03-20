黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

▲陸網流傳黃安持有對岸身分證，但疑似只是改圖，未獲任何證實。（圖／翻攝網易新聞）



記者蔡紹堅／台北報導

網路上最近流傳黃安擁有中國大陸身分證的相關照片，許多網友因此向陸委會等政府機關提出檢舉。對此，陸委會發言人梁文傑20日表示，確實收到檢舉，不過目前政府並沒有看到具體的事證。

梁文傑在例行記者會上提到，關於黃安的事情，能理解很多人都希望黃安擁有中國大陸身分證，也很想看到「一槍斃命」的證據，「因為黃安曾經舉報過周子瑜、盧廣仲等藝人，害他們受到中共的施壓跟封殺。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，雖然有民眾提出檢舉，不過目前政府並沒有看到具體的事證，「現在所謂的檢舉在2016年其實已經查過了，我們還沒有看到新的證據。」

不過，梁文傑也強調，這些檢舉，主管機關移民署都會積極的查處。

另外，先前有大批台灣藝人發文附和中共「台灣必歸」的言論，陸委會曾表態將展開查處。對此，梁文傑表示，這部分正在處理中，有結果會向大家報告。

黃安持有對岸身分證、護照的相關圖片2016年就在陸網流傳，當時政府就進行過調查，但沒有任何確切的證據。同時，許多網友也指出相關圖片的破綻，例如，黃安只是藝名，其本名為黃宏銘，但相關證件上卻顯示「黃安」。

▼黃安過去自稱「台獨剋星」，檢舉多名台灣藝人，但近年轉趨低調。（圖／翻攝微博）

