　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

▲▼黃安被爆持有對岸身分證，但疑似只是改圖。（圖／翻攝網易新聞）

▲陸網流傳黃安持有對岸身分證，但疑似只是改圖，未獲任何證實。（圖／翻攝網易新聞）

記者蔡紹堅／台北報導

網路上最近流傳黃安擁有中國大陸身分證的相關照片，許多網友因此向陸委會等政府機關提出檢舉。對此，陸委會發言人梁文傑20日表示，確實收到檢舉，不過目前政府並沒有看到具體的事證。

梁文傑在例行記者會上提到，關於黃安的事情，能理解很多人都希望黃安擁有中國大陸身分證，也很想看到「一槍斃命」的證據，「因為黃安曾經舉報過周子瑜、盧廣仲等藝人，害他們受到中共的施壓跟封殺。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，雖然有民眾提出檢舉，不過目前政府並沒有看到具體的事證，「現在所謂的檢舉在2016年其實已經查過了，我們還沒有看到新的證據。」

不過，梁文傑也強調，這些檢舉，主管機關移民署都會積極的查處。

另外，先前有大批台灣藝人發文附和中共「台灣必歸」的言論，陸委會曾表態將展開查處。對此，梁文傑表示，這部分正在處理中，有結果會向大家報告。

黃安持有對岸身分證、護照的相關圖片2016年就在陸網流傳，當時政府就進行過調查，但沒有任何確切的證據。同時，許多網友也指出相關圖片的破綻，例如，黃安只是藝名，其本名為黃宏銘，但相關證件上卻顯示「黃安」。

▼黃安過去自稱「台獨剋星」，檢舉多名台灣藝人，但近年轉趨低調。（圖／翻攝微博）

▲黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣棒球迎來「全新球隊」！　周思齊助陣
快訊／柯文哲的USB有3種隱私檔案
影帝落魄睡倒地鐵！張家輝跪求網友刪掉偷拍照　入戲深苦喊：放過
快訊／柯文哲爆料！檢逼認罪誆他藏不雅影片
快訊／柯文哲崩潰痛哭！　怒吼檢察官：不要臉
史上首見！美商務部長「報股票明牌」
全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

哈雷驗車遭要求「手摸防燙裝置20秒」　陳世軒批：監理員刻意刁難

挺陸配！　陸委會：相信他們多數認同台灣這塊土地

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

哈雷驗車遭要求「手摸防燙裝置20秒」　陳世軒批：監理員刻意刁難

挺陸配！　陸委會：相信他們多數認同台灣這塊土地

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

慈濟捐建0121楠西震災大愛屋　南市府與慈濟簽合作意向書

剴剴案開庭掀藍綠口水戰　議員批2藍委態度大轉彎

樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

賓利預告今年將推2新車！客製化程度創新高、首款電動休旅2027到

魏德聖Line帳號被盜「發訊息狂借錢」　馬志翔認：確實有收到

祈錦鈅：跑來罵我的人是不是看不懂中文？　PO文談家寧挨酸逆風

柯文哲自爆「遭不雅片要脅」　USB有3種檔案屬個人隱私

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

《禁錮之慾》霸道男神黑化！　米歇爾莫隆尼《曼谷陷落》變瘋狂教徒

三壘指導不好站　林琨笙樂於挑戰：成敗很主觀

霍建華.林心如「苦戀戲悲情收場」　女兒追劇大哭：爸爸這次還會死掉嗎？

政治熱門新聞

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

更多熱門

相關新聞

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

內政部近來調查國人持有中國大陸身分證之檢舉個案，部長劉世芳說，目前已針對40多人進行調查，經過移民署依照相關規定與跨部會審查；其中，遭廢止戶籍者有14人。而若台灣地區人民取得大陸戶籍後，想要再回復台灣戶籍，內政部說明，有相關的要點可以處理，但有難度。

中華郵政清查陸籍！要求2.4萬員工簽具結書　

中華郵政清查陸籍！要求2.4萬員工簽具結書　

邱垂正：歌誦中國就不要巴著台灣身分

邱垂正：歌誦中國就不要巴著台灣身分

身分證中3碼全桌9折

身分證中3碼全桌9折

清查公務員大陸戶籍　陸委會何必扮演「戰狼角色」？

清查公務員大陸戶籍　陸委會何必扮演「戰狼角色」？

關鍵字：

黃安身分證大陸身分證對岸身分證

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

家寧爆「在家一直被控制」！

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面