律師誇「拒賣友求榮」是硬漢　盼交保沈慶京自曝：拉方糖大血便

▲威京集團主席沈慶京20日被提訊到台北地院不認罪，律師團誇他拒賣友求榮「是硬漢」，請法官准許交保。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、劉昌松、黃宥寧、黃資真／台北報導

威京集團主席沈慶京被控在京華城案，行賄時任台北市長柯文哲1710萬元、台北市議員應曉薇5250萬元，涉犯貪污等罪嫌，目前在押的沈今（20日）出庭不認罪，堅稱檢方起訴用「湊」的方式冤枉他，沈更自稱血壓飆升、如廁排出5顆方糖大小的血便，且住在看守所最骯髒細菌最多的區域，可能加速他的死亡，他雖不怕死，但一直看病很痛苦，求法官准許交保。

沈慶京前次於本月（3日）11日被提訊首度進行準備程序，堅決否認犯罪，批檢方「就像明朝的錦衣衛，逼迫我、陷害我，還要我無中生有，逼我去陷害柯P，我怎麼做得出來！」因他拒絕配合，檢方「就要把我搞死」、「強X我的肉體、我的靈魂」，收押令他肉體痛苦、精神也痛苦，懇求交保。

▲沈慶京今（20日）被提訊到台北地院出庭，身穿紅色毛衣，遠看似乎發福。（圖／攝影中心攝）

今庭訊中，沈再度強調「我完全沒有任何犯罪」，批檢方「用騙柯P的人的話來起訴我」，沈堅稱絕沒行賄柯文哲、和柯從沒談過對價關係，他「連給錢的念頭都沒有」，至於長期捐助應曉薇的基金會，是認同做公益理念，或贊助應曉薇選舉，「跟莫名其妙的政治獻金無關」。

不過沈慶京與律師團今天重點是爭取交保，除第六度提出聲請，法官正好也提前處理沈是否延押的程序。律師團主張沈罹癌術後有多重併發症、身上插有腎臟人造廔管「深入體內15公分」、「每天須在乾淨無菌環境下更換廔管」，但所方假日無醫護人員、靠沈的獄友幫換，有反覆感染之虞。

檢方立刻反駁，指廔管不用天天換，法官也提示台大醫院函覆內容質問「到底是請獄友幫換廔管，還是幫換紗布」，律師團聲稱可能是口誤或記載錯誤，獄友確實是幫沈慶京「消毒傷口、更換紗布」，但仍屬侵入性治療，應由專業人員處理，若沈發生憾事，將無助於審理。

▲沈慶京先前被提訊出庭不認罪，批檢方有如「錦衣衛」逼他承認行賄柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

律師團並指稱，台大醫院函覆台北看守所若無法提供沈慶京無菌的「高階醫療照護措施」、建議保外醫治，北所回函沒說所方有無這個能力，卻說「（衛生福利部）台北醫院可以」，但沈若發病，約需1小時才能送達醫院，而黃金搶救時間只有4分鐘，沈確有生命危險，「就算有9條命，都不夠北所花」。

沈慶京舉手表示，在押期間身體持續惡化，包括長濕疹、血壓飆升到180、至少6次長期發抖，最近還解出5顆方糖大小的血便、「四四方方的」，醫生說可能是「內痔」，這些情形在收押前從沒發生過，尤其身上插管常脫落，要不時推回體內，若整根掉出體外，就得立刻送醫開刀。

現年77歲的沈慶京說收押前還能跳舞，在押期間不敢亂動、怕管子掉出體外，加上幾乎天天看病、1天要看2科到3科，「以前在外面哪有三天兩頭看病」，加上他在所內住的是最骯髒、細菌最多的區域，可能加速他的死亡，他「不是怕死，大丈夫生有何歡、死有何苦」，可是看病很痛苦，求法官准他交保。

檢方主張沈慶京犯罪嫌疑重大，仍有逃亡與勾串滅證之虞、建請延押，沈在看守所長期住病舍2樓，1樓就是健保門診，提供沈妥善醫療照護，也隨時戒護就醫，至於獄友幫換傷口紗布是一般人都能做的事，律師團不該混淆視聽、製造輿論壓力誤解北所虐待沈，此舉等於「完美在法庭示範本案如何施壓公務員」。

律師團重砲反擊檢方「取供不成、惱羞成怒」、「押人取供、再現白色恐怖」，起訴內容建立在「個人豐富想像力上，好像《X戰警》的教授」，唯一證據卻是證人的胡亂猜測，「檢察官有說謊嫌疑」、「有這樣的檢察官，人民還需要壞人嗎？」

律師團並指去年（2024年）10月偵辦期間，檢方到醫院訊問住院的沈慶京，企圖威逼利誘沈承認行賄柯文哲，但沈「快80歲的老人，身上還插著管，仍不願賣友求榮，這是硬漢啊！」請法官做出「令法律人驕傲的裁定」讓沈交保，甚至無保請回、好好治病，準備之後的審判。

檢方回敬律師團的說法「浮誇」，強調檢方天天兢兢業業，不容律師團用惡毒言語造謠扭曲，例如檢察官到醫院了解沈慶京住院身體狀況，沈的3位律師都在場，若有威逼利誘，為何律師團還在筆錄簽名，如今卻斷章取義，「有如沈慶京本案對台北市府公務員的施壓」。

法官要檢辯雙方平心靜氣、別鬥嘴，尤其庭訊大超時，上午9點30分開到下午1點多，造成表定11點半要開庭的應曉薇，和律師必須先吃中餐等候，法官制止檢辯繼續你一言我一語，諭知評議後裁定沈慶京是否延押，並加排下月（4月）10日下午2點30分，續行沈的準備程序。

沈慶京最後表示，他應訊曾說檢察官「是土匪強盜嗎？這樣強迫我！」是因檢察官問他一些無法接受的話，卻被說成「對檢方惡言相向」，但起訴內容「一切都是檢察官的幻想」、「麻煩法官看一下有確實的證據嗎？」