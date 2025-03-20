南港LaLaport開幕人潮排爆！她PO現場照　網看傻：只有我在上班？

▲大批民眾排隊等入場。（圖／網友授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

南港LaLaport今3/20正式開幕，預計有300家專櫃進駐，成為台北市首座區域型購物中心，更結合購物、美食、娛樂與親子休閒等元素。有網友貼出中午的人潮，許多民眾在門外排隊等候入場，隊伍相當長，順利進入賣場後，原PO透露，人潮最誇張的是超市，「沒辦法逛了再回去上班」。

網友syong_doggie在Threads發文，開幕時間為今日中午12點30分，正好是午餐時間，雖然是平日中午，但門外已經排滿大批民眾等待入場，「台灣人真的太喜歡逛百貨公司了 」。

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原PO透露，「照片是排隊在等12:30開門，所以人龍很長，但實際進去之後蠻蠻寬敞的，沒有擁擠的感覺」，而最受歡迎的是超市LOPIA，店門口拉起紅龍線，民眾井然有序地排隊等待，原PO驚呼「沒辦法逛了再回去上班 」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「歡迎來南港，南港即將起飛發展」、「剛剛我女兒跟我說lalaport今天開始營業，我說一定很多人，女兒說今天是平日，台灣人逛百貨沒在分平日或假日」、「台灣人不是喜歡逛百貨公司，是喜歡新鮮感、排隊和湊熱鬧」、「讓附近園區用餐多一個選擇地點」、「全世界只有我在上班嗎」。

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▼LOPIA超市。（圖／記者林敬旻攝）