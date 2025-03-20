才自爆「沒錢請審計師」　恆大汽車股票即將停牌

▲恒大汽車推出的汽車品牌「恆馳」 。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大汽車（恒大汽車）19日公告，由於財報無法在期限前公布，公司股票將於4月1日暫停買賣。恆大汽車上個月曾自爆由於資金短缺，已經請不起審計師，難以進行2024年的審計工作。

恆大汽車在公告中提到，公司將於2025年3月31日舉行董事會會議，會議內容將包括批准一項公告，公布公司及其附屬公司截至2024年12月31日止的年度業績刊發將推遲至該日期之後，即為港交所證券上市規則第13.49(1)條規定該等業績的截止日期。

恆大汽車指出，鑒於上市規則第13.50條的規定，公司將向港交所申請其股份自2025年4月1日上午9時整起暫停買賣，以待刊發2024年度業績。

恆大汽車2月初曾發出公告表示，公司迄今未能成功找到能夠幫助緩解集團流動資金問題並推進集團適當重組的戰略投資者或買家，「由於現今新能源汽車市場的經營環境非常艱難，此情況無疑對公司尋找戰略投資者或者買家造成阻礙。」

恆大汽車當時提到，儘管在過去6個月，集團進一步裁員及削減其他運營開支以節省成本，而集團持有的現金及現金等價物水平較低，現正在用於維持基本運營活動，包括對集團資產狀況的基本維護，特別是集團的生產廠房及機械設備。

恆大汽車坦言，鑒於資金水平較低且不足，集團無法確保若干服務的進行，包括但不限於其審計師和其他相關專業顧問就截至2024年12月31日止年度開展現場審計工作。