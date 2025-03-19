3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」幫CPR　父控假義消闖現場亂壓

記者許權毅／台中報導

台中市一名鄭姓3歲男童16日泡澡疑似溺斃，鄭父悲痛自責，但仍被追究過失致死刑責，現在又傳出，男童被鄭父拉到客廳急救時，救護人員也到場，當中竟包含一名假義消救護員，這人戴金色假髮、穿短裙朝男童亂壓。

▲台中一名3歲男童16日泡澡失去心跳，現場救護人員竟被一名戴金色假髮「Yuki」假救護員闖入，對男童CPR。（圖／家屬提供）



還原事發當天，鄭父一打二帶兒女洗澡，1歲女兒先洗完後，他讓3歲小哥哥獨自留在裡頭，自己則餵女兒吃飯，不料12分鐘後，發覺浴室內沒動靜，進入查看後，發現兒子已經沒有呼吸，趕緊通報119。

鄭父公布監視器畫面說，自己在當天18點50分報案，59分30秒救護人員到場，先有2個專業的消防員進來，「第3個就是金髮假義消」，隨後金髮假義消就開始在壓男童肚子。

鄭父說，「我打的是119電話，就覺得是最專業的團隊來，我也沒有質疑他，看到他壓的位置，還怪自己壓錯地方，結果現在來看，反而是他壓錯。況且，為何專業救護人員在場，卻是由假義消執行救護，質疑難道現場3名救護員都沒發現有錯嗎？」

▲▼Yuki在新光三越氣爆也出現在現場。（圖／臉書／靠北EMT提供）



鄭父表示，是直到昨天晚上接到電話，有人詢問是否有「金髮」特徵的人幫忙搶救。自己一看監視器，整個頭皮發麻，因為特徵完全一樣，才知道他是最近網路討論的假義消救護員，戴金髮、穿短裙，真正職業疑似是外送員。

據了解，Yuki甚至在新光三越氣爆案當天也到場，同樣裝扮現身，同樣對患者進行檢傷。