快訊／奇萊東稜受困16人全數下山　搜救人員徒步尋找罹難者遺體

▲17人登奇萊東稜發生山難，導致1人死亡、16人受困，直升機今將受困16人送下山。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

17人登奇萊東稜發生山難，導致1人死亡、16人受困。消防局指出，昨（19）日山上的氣候惡劣直升機無法執行任務，今（20）日上午9時再次申請直升機協助吊，11時許已送16名山友下山，搜救人員徒步尋找死亡的李姓山友遺體。

根據消防局表示，這支登山隊由14名山友和3名揹工組成，領隊為翁姓男子。隊伍於15日從奇萊登山口出發，計畫20日從岳王亭下山。17日早上，隊伍聯繫不上李姓隊友，展開搜尋後發現其已身亡，當時又開始下大雪，全隊無人攜帶雪地裝備，在磐石中峰營地避難，糧食即將耗盡，請求直升機救援。

消防局指出，17日受理之後，立即調派地面部隊人員8名攜帶雪域裝備前往救援。由於山區積雪高達30公分，氣候惡劣持續下雪，搜救進度一度受阻。3月18號山區天候條件依然惡劣導致救援進度無法推展。3月19日由於山上的氣候惡劣直升機無法執行任務，地面部隊人員依舊在黑水塘山屋待命，今天氣逐漸晴朗再次申請直升機協助吊，11時許已將16名受困山友送下山，目前搜救人員徒步尋找死亡的李姓山友遺體。