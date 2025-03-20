奇萊東稜山難1死！16人受困大雪糧食耗盡　直升機救援已送8人下山

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

17人登奇萊東稜發生山難，導致1人死亡、16人受困。消防局指出，昨（19）日山上的氣候惡劣直升機無法執行任務，今（20）日上午9時再次申請直升機協助吊掛，截至10時已送8名山友下山。

▲奇萊東稜發生山難，今直升機出動已送8名山友下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

根據消防局表示，這支登山隊由14名山友和3名揹工組成，領隊為翁姓男子。隊伍於15日從奇萊登山口出發，計畫20日從岳王亭下山。17日早上，隊伍聯繫不上李姓隊友，展開搜尋後發現其已身亡，當時又開始下大雪，全隊無人攜帶雪地裝備，糧食即將耗盡，請求直升機救援。

消防局指出，3月17號上午接獲一行登山的山友17人，在磐石中鋒營地附近因其中1名山友不明原因在山徑上失去呼吸心跳，受理之後，立即調派地面部隊人員8名攜帶雪域裝備前往救援。由於山區積雪高達30公分，氣候惡劣持續下雪，搜救進度一度受阻。

3月18號山區天候條件依然惡劣導致救援進度無法推展。3月19日山友進線119表示有多名山友出現身體不舒服的狀況急需直升機協助後送，當天由於山上的氣候惡劣直升機無法執行任務，地面部隊人員依舊在黑水塘山屋待命， 3月20號上午九點天氣逐漸晴朗再次申請直升機協助吊掛，截至上午10時已後送8名山友下山