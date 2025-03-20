教練操作失誤害輕航機墜毀　18歲日本男喪命！母含淚跨海提告

▲彰化順風飛行場2023年發生墜機失火釀2死。（資料圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化順風飛行俱樂部，2年前發生墜機起火，造成54歲教練林國裕及18歲日籍男子燒成焦屍，經運安會調查，是人為疏失，教練在爬升過程中，因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成載具失速，檢方將順風協會理事長及地面管制人員不起訴處分後，男子媽媽不服，再議被駁回後向法院提起自訴，近日也遭法院裁定駁回。

事性發生於2023年3月16日，日籍男子在順風飛行協會進行超輕型飛機體驗飛行時，因飛機失控墜毀和教練同時身亡。國家運輸安全調查委員會的報告指出，事故原因是林姓教練未遵守飛行手冊規定，在低空進場過程中操作失誤，導致飛機失速墜毀。教練的過失與男子的死亡結果存在直接的因果關係。

▲彰化順風飛行場2023年發生墜機失火釀2死。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署對順風協會理事長饒自強，與呂姓地面管制人員作出不起訴處分後，日籍男子之母再議，但遭高檢署台中分署駁回。媽媽於是再向法院提起自訴，希望追究饒、呂兩人責任。

日男母親主張，饒自強作為順風協會理事長及飛機所有人，對飛機的維護和飛行安全負有監督責任；呂男作為地面管制人員，在林姓教練告知要進行低空進場時未予以制止，也應承擔一定的責任，在事故發生當日非核准飛行時間內進行飛行活動，並未向民航局相關單位申請許可，涉嫌詐欺取財未遂。

▲彰化順風飛行場2023年發生墜機失火釀2死。（圖／ETtoday資料照）

法院在審理過程中，仔細審查了偵查卷宗，包括原不起訴處分書、駁回再議處分書、國家運輸安全調查委員會的報告以及相關證人證詞。法院認為，檢察官的不起訴處分及駁回再議處分理由充分，並未違背經驗法則或論理法則。

法院認為，雖然低空進場本身可能存在一定的風險，但並非事故的直接原因，事故的根本原因是林姓教練的操作失誤，而呂作為地面管制人員，其職責並非直接干預飛行操作，因此難以認定其存在過失。

其次，饒自強雖然是飛機所有人，但在事故發生時並不在現場，難以證明其存在怠忽職守的行為。最後，關於詐欺取財未遂的指控，法院認為缺乏足夠證據證明饒和呂有詐欺意圖，裁定將聲請駁回，不得抗告。

▲彰化順風飛行場2023年發生墜機失火釀2死。（圖／ETtoday資料照）