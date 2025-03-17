入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

▲屏東小墾丁渡假村限時優惠4月1日開跑 。（圖／小墾丁渡假村提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小墾丁渡假村限時優惠4月1日開跑！平日2人同行每人NT$1900/晚，4人同行每人僅NT$1465/晚，還送屏東海生館門票。另享活力早餐、手作DIY及休閒設施券。4月兒童節、5月端午節限定活動包含星空電影院、演唱會、特色市集，及天文望遠鏡、野餐墊、冷飲零食，在端午節更贈排灣族小米粽，相當吸睛。

小墾丁渡假村指出，這項限時優惠專案於4月1日開跑 （適用期間至6月30日），2人同行平日每人只要NT$1900元/晚；4人同行更優惠，每人僅需NT$1465元/晚，每房加贈屏東海生館入場憑證可兩人入場，另有活力早餐、星空燈手作DIY及休閒5選2設施券。

而針對4月兒童節及5月端午節連續假期特別推出多項限定活動：戶外星空爆米花電影院、演唱表演、特色市集，現場提供天文望遠鏡、野餐墊、冷飲零食等，端午節更贈送限量在地特色排灣族小米粽。

小墾丁渡假村表示，屏東海生館是許多親子、情侶來到墾丁必去行程，擁有三大展示館：台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館，呈現多樣性的海洋生態，從台灣附近水域到寒冷極地水域、高山到深海，打造出許多知名網美景點，例如：海藻森林、大洋池，絕對讓你直呼超好拍！館內更有白鯨、企鵝、海豹等明星生物，陪你遨遊海生館。館內還有每日定時定點進行餵食解說、觸摸池等現場活動，如台灣水域館-大洋池餵食解說；世界水域館-企鵝、海藻森林、海豹、海鸚鵡餵食解說，讓民眾更認識海洋世界的奧妙之處。

另外，4至6月天文景象豐富，有機會可以在無光害的小墾丁渡假村使用專業天文望遠鏡觀測到，例如4月3日是「月掩五車五」將於夜空上演、4月21日至22日的天琴座流星雨，以及5月5日至6日的寶瓶座η流星雨。