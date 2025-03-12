專家傳授樹木修剪技巧　墾丁森林遊樂區舉辦教育訓練

▲樹木修剪教育訓練。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提升樹木管理專業技能並確保森林育樂場域環境安全，墾丁國家森林遊樂區於今(12)日舉辦「樹木修剪教育訓練」，邀請景觀樹醫也是國立勤益科技大學景觀系李碧峰老師講授安全、健康且兼具美觀的自然式修剪技術，結合理論與實務操作，營造安全的遊憩環境及提升園區綠化品質。

這次培訓對象包括墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區的第一線人員，以及負責森林美化工作的業者與相關人員，參與人數計30人。

這次訓練內容有樹木健康診斷、修剪技術要點、工具正確使用與保養、修剪作業強度及適期之評估，以及修剪過程中的安全注意事項。另現場也安排實地操作，讓參與者實踐所學，並掌握應對不同樹木修剪需求的方法，適當修飾不良枝，維持樹木原生自然樹型，改善整體美觀。

林業及自然保育署屏東分署表示，轄管的森林遊樂區擁有豐富的自然資源，而樹木更是其核心資產。為確保樹木健康生長並維護遊客安全，各森林遊樂區持續推動專業管理。這次教育訓練的目的在於讓第一線森林美化工作者深入了解正確的樹木修剪技術，提供安全的步道，同時促進樹木正常生長與景觀均衡發展，進一步提升森林遊樂區的綠化品質與生態價值。