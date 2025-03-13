王大陸準備好沒！替代役訓練期程曝：明驗尿後開訓　4／2結訓

▲藝人王大陸今天入伍成功嶺，其所屬的第263梯替代役訓練期程也曝光。（圖／ETtoday製圖、資料照片）



記者游瓊華／台中報導

傷害官司以及兵役問題纏身的33歲演員王大陸，今天入營成功嶺，但他不僅服兵役壓線、報到也壓線，早上和其他替代役男一起從台北車站搭乘專車前往台中成功站，抵達成功嶺營區後，將接受一般替代役263梯的21天基礎訓練。現訓練期程也曝光，明天第一天將進行體檢、驗尿、開訓典禮等，之後將進行EMT-1、防災士、役別甄選以及射擊等課程，預計4月2日結訓、4月7日分發。

▲▼王大陸為一般替代役263梯，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）。（圖／記者湯興漢攝，下同）

根據替代役第263梯次基礎訓練期程表，王大陸等役男今天入營，明天(3/14)進行尿液篩檢之後進行開訓典禮；3月15日到21日進行EMT-1課程、3月22日到23日進行防災士課程；3月26日進行役別甄選，將根據上述期間表現內容甄選；3月27、28日進行打靶訓練，4月1日期末測驗、替代役之歌競賽，最後4月2日結訓，4月7日進行分發。

檢方因追查詐騙案從車手意外抓到王大陸逃兵，此外也追出王大陸涉及教唆傷害的證據，他的刑案仍在偵辦中。根據台北市兵役局規定，王大陸應於上午9時前在台北車站集合，今天一早北車就擠滿媒體等待王大陸現身，還有不少同梯服役的役男也好奇王大陸是否會出現，外界原本猜測王大陸會自行前往成功嶺報到，但他在上午9點期限內抵達北車，跟著其他人一起搭乘台鐵役男專車前往台中成功站。