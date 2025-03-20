　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬航MH370消失11年！　採「無發現不收費」模式重啟搜索

▲▼MH370。（圖／翻攝自Facebook／MH370）

▲馬航MH370航班離奇消失已11年，是航空史上最大未解謎團之一。（圖／翻攝自Facebook／MH370）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞航空MH370航班離奇消失已11年，是航空史上最大未解謎團之一。馬來西亞政府如今正式批准重啟搜尋行動，鎖定在印度洋南部一片約1.5萬平方公里的區域，並與搜索公司簽訂「沒尋獲不收費」協議，若成功尋獲殘骸，該公司將獲得7000萬美元（約新台幣22.4億元）的報酬。

MH370消失10年　搜尋行動一波三折

根據BBC報導，馬航MH370航班於2014年3月8日凌晨從吉隆坡起飛，目的地為北京，當時機上載有239人。然而，航班起飛不到1小時便與航空管制失去聯繫，雷達顯示飛機偏離原定航線，隨後整架飛機消失，成為全球航空史上最大未解謎團之一。

各國多年來投入大量資源搜尋MH370，但至今仍未找到飛機的主要殘骸。歷時多年的國際聯合搜尋在2017年以耗資1.5億美元（約新台幣48億元）卻一無所獲宣告終止。當時馬來西亞、澳洲及中國政府曾表示，若沒有「可信的新證據」顯示飛機確切位置，搜尋行動將不會重啟。

▲▼2019年3月3日，馬來西亞吉隆坡舉行的MH370紀念活動中展示了馬航MH370失蹤航班的飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年的紀念活動中展示了MH370的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

探索公司「海洋無限」（Ocean Infinity）2018年曾與馬來西亞政府合作，在類似條件下進行搜尋，但歷時3個月仍未有所斬獲。雙方於今年3月再次正式敲定「沒尋獲不收費」協議，若成功尋獲殘骸，該公司將獲得7000萬美元（約新台幣22.4億元）的報酬，使這場已沉寂數年的搜尋行動得以再度啟動。

馬來西亞政府承諾提供交代　家屬盼望真相

馬來西亞交通部長陸兆福（Loke Siew Fook）發表聲明強調，「政府承諾將持續搜尋MH370，以期為乘客家屬帶來交代。」

調查人員普遍認為，MH370最終墜毀於印度洋南部，但確切原因仍未釐清。2018年的官方報告指出，飛機的控制系統可能遭到人為操控，導致航線偏移，但當時並未得出明確結論，調查人員甚至直言，「只有找到殘骸，才能解開所有謎團。」

過去數年間，疑似來自MH370的飛機殘骸曾零星出現在印度洋沿岸，然而，這些碎片仍無法提供確切的失事原因，種種不明朗因素也讓外界產生許多陰謀論，包括機長刻意墜機、甚至飛機遭軍方擊落等各種揣測。

▲▼馬來西亞航空MH370航班失蹤11年，家屬盼重啟搜索。（圖／路透）

▲馬來西亞航空MH370航班失蹤11年，家屬盼重啟搜索。（圖／路透）

「大家都困在痛苦裡」　乘客家屬持續追真相

MH370機上乘客來自十多個國家，其中約三分之二為中國公民，另有38名馬來西亞人，其他則分別來自澳洲、印尼、印度、法國、烏克蘭、美國等地。

對於這場持續10年的折磨，乘客家屬依然不願放棄，部分中國籍罹難者家屬今年3月初在北京與官員會面，要求馬來西亞政府提供更透明的資訊。

▲▼馬來西亞航空MH370航班失蹤11年，家屬盼重啟搜索。（圖／路透）

▲家屬聚集在馬來西亞駐北京大使館前抗議。（圖／路透）

其中一名失蹤乘客的68歲父親李爾友（Li Eryou）無奈表示，「他們（馬國政府）當初承諾第一時間通知我們，但我們只能從網路上得知這些消息。」他強調，許多家庭甚至不知道如何獲取相關資訊，根本無法掌握最新進展。

MH370失蹤本月屆滿11週年，多名家屬聚集在馬來西亞駐北京大使館前，高喊「把我們的親人還給我們！」情緒激動地要求政府給予交代。

一名失蹤乘客的妻子程麗萍（Cheng Liping）說，她的丈夫當年因拍攝電影而前往馬來西亞，回程時搭上MH370後便從此失聯。她希望中國政府能進一步與馬來西亞合作，推動更深入的調查，「大家都困在痛苦裡，究竟發生了什麼，至今仍沒人能給答案。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲
天后級主持「狂譙工作人員5字經」！她模仿超像…全場猜中
3歲童溺斃被按肚子CPR　消防局稱「角度問題」基層炸鍋
世界最快樂國家出爐　台灣稱霸東亞！領先新加坡、日本
五一勞動節有望全國放假！　人事長：我不反對
爆金賽綸懷孕墮胎能洗白？　律師提「金秀賢5大錯事」搖頭
有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽街訪老婦人…網驚：她更有名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

二寶爸在家被「寵物犬狂舔」突然臉色發紫　嚴重敗血症身亡

戰爭以來最大規模換囚！俄烏各釋175人　家屬激動擁吻畫面曝

世界最快樂國家2025排名！芬蘭8度奪冠　台灣第27稱霸東亞

美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲　變態性癖曝

馬航MH370消失11年！　採「無發現不收費」模式重啟搜索

搭完雲霄飛車頭超痛！美22歲男突然昏倒　送醫隔天「腦傷死亡」

空少性侵空姐！　新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

瑞安航空「未提供中性稱謂」挨告　非二元乘客求償18萬元

機場文件沒準備好　女主人直接把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機

聯合國加薩據點被炸1死5傷　以色列否認攻擊

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

二寶爸在家被「寵物犬狂舔」突然臉色發紫　嚴重敗血症身亡

戰爭以來最大規模換囚！俄烏各釋175人　家屬激動擁吻畫面曝

世界最快樂國家2025排名！芬蘭8度奪冠　台灣第27稱霸東亞

美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲　變態性癖曝

馬航MH370消失11年！　採「無發現不收費」模式重啟搜索

搭完雲霄飛車頭超痛！美22歲男突然昏倒　送醫隔天「腦傷死亡」

空少性侵空姐！　新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

瑞安航空「未提供中性稱謂」挨告　非二元乘客求償18萬元

機場文件沒準備好　女主人直接把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機

聯合國加薩據點被炸1死5傷　以色列否認攻擊

藍轟剴剴案政治操作　綠：國民黨護航蔣萬安、王育敏歷歷在目

詐騙人頭帳戶暴增77%「3類人最多」　郵局今年拚減少5成警示戶

男星揭兒時遭繼母殘忍凌虐！　關狗籠、傷口長蛆「還慘被捏下體」

愛神又降臨！桃園男兩度遭交友詐騙險被拐10萬　警及時攔阻

為治療孫子皮膚病誤信「印尼神醫」　台中婦險遭詐

走私清代字畫文物到海外！　及時攔截成功

桃園男浴室滑倒「爬不起來」險失溫　暖警及時助脫困

走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

汐止人夢想成真！汐止東湖捷運今起動工　目標2032年完工

觀光逆差大　賴正鎰：開放陸客與國際行銷30億才夠

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

國際熱門新聞

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

俄媒：普丁要求川普承認「5地主權」屬莫斯科

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

Fed利率不變符預期　美股反彈收高383點

世界最快樂國家　台灣第27稱霸東亞

川普擬簽署行政命令「關閉教育部」

川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

加拿大譴責中國處決加國公民：侵犯基本人類尊嚴

川澤展開通話　詳談美俄對話細節

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

更多熱門

相關新聞

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

英國航空（British Airways）一名男性空服人員被指控在外站性侵女同事，並在案發當晚就在當地被逮。目前英國航空的管理人員已經飛往新加坡處理相關事宜。

勒殺馬國女大生更審減輕　兇嫌雙手合十笑了

勒殺馬國女大生更審減輕　兇嫌雙手合十笑了

緬甸「新詐騙園區」外觀曝！20日本人被消失　

緬甸「新詐騙園區」外觀曝！20日本人被消失　

印尼曾爆比特犬咬人！飼主面臨5年↑徒刑

印尼曾爆比特犬咬人！飼主面臨5年↑徒刑

赴泰旅遊注意！泰國免簽停留時間擬縮至30天

赴泰旅遊注意！泰國免簽停留時間擬縮至30天

關鍵字：

MH370馬航馬來西亞航空馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

買手機送同學！13歲男花光全家20萬積蓄

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面