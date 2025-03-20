馬航MH370消失11年！　採「無發現不收費」模式重啟搜索

▲馬航MH370航班離奇消失已11年，是航空史上最大未解謎團之一。（圖／翻攝自Facebook／MH370）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞航空MH370航班離奇消失已11年，是航空史上最大未解謎團之一。馬來西亞政府如今正式批准重啟搜尋行動，鎖定在印度洋南部一片約1.5萬平方公里的區域，並與搜索公司簽訂「沒尋獲不收費」協議，若成功尋獲殘骸，該公司將獲得7000萬美元（約新台幣22.4億元）的報酬。

MH370消失10年 搜尋行動一波三折

根據BBC報導，馬航MH370航班於2014年3月8日凌晨從吉隆坡起飛，目的地為北京，當時機上載有239人。然而，航班起飛不到1小時便與航空管制失去聯繫，雷達顯示飛機偏離原定航線，隨後整架飛機消失，成為全球航空史上最大未解謎團之一。

各國多年來投入大量資源搜尋MH370，但至今仍未找到飛機的主要殘骸。歷時多年的國際聯合搜尋在2017年以耗資1.5億美元（約新台幣48億元）卻一無所獲宣告終止。當時馬來西亞、澳洲及中國政府曾表示，若沒有「可信的新證據」顯示飛機確切位置，搜尋行動將不會重啟。

▲2019年的紀念活動中展示了MH370的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



探索公司「海洋無限」（Ocean Infinity）2018年曾與馬來西亞政府合作，在類似條件下進行搜尋，但歷時3個月仍未有所斬獲。雙方於今年3月再次正式敲定「沒尋獲不收費」協議，若成功尋獲殘骸，該公司將獲得7000萬美元（約新台幣22.4億元）的報酬，使這場已沉寂數年的搜尋行動得以再度啟動。

馬來西亞政府承諾提供交代 家屬盼望真相

馬來西亞交通部長陸兆福（Loke Siew Fook）發表聲明強調，「政府承諾將持續搜尋MH370，以期為乘客家屬帶來交代。」

調查人員普遍認為，MH370最終墜毀於印度洋南部，但確切原因仍未釐清。2018年的官方報告指出，飛機的控制系統可能遭到人為操控，導致航線偏移，但當時並未得出明確結論，調查人員甚至直言，「只有找到殘骸，才能解開所有謎團。」

過去數年間，疑似來自MH370的飛機殘骸曾零星出現在印度洋沿岸，然而，這些碎片仍無法提供確切的失事原因，種種不明朗因素也讓外界產生許多陰謀論，包括機長刻意墜機、甚至飛機遭軍方擊落等各種揣測。

▲馬來西亞航空MH370航班失蹤11年，家屬盼重啟搜索。（圖／路透）



「大家都困在痛苦裡」 乘客家屬持續追真相

MH370機上乘客來自十多個國家，其中約三分之二為中國公民，另有38名馬來西亞人，其他則分別來自澳洲、印尼、印度、法國、烏克蘭、美國等地。

對於這場持續10年的折磨，乘客家屬依然不願放棄，部分中國籍罹難者家屬今年3月初在北京與官員會面，要求馬來西亞政府提供更透明的資訊。

▲家屬聚集在馬來西亞駐北京大使館前抗議。（圖／路透）



其中一名失蹤乘客的68歲父親李爾友（Li Eryou）無奈表示，「他們（馬國政府）當初承諾第一時間通知我們，但我們只能從網路上得知這些消息。」他強調，許多家庭甚至不知道如何獲取相關資訊，根本無法掌握最新進展。

MH370失蹤本月屆滿11週年，多名家屬聚集在馬來西亞駐北京大使館前，高喊「把我們的親人還給我們！」情緒激動地要求政府給予交代。

一名失蹤乘客的妻子程麗萍（Cheng Liping）說，她的丈夫當年因拍攝電影而前往馬來西亞，回程時搭上MH370後便從此失聯。她希望中國政府能進一步與馬來西亞合作，推動更深入的調查，「大家都困在痛苦裡，究竟發生了什麼，至今仍沒人能給答案。」