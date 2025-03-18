赴泰旅遊注意！泰國免簽60天遭濫用　停留時間擬縮短至30天

▲泰國擬縮短免簽停留期限，從60天縮短至30天。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

泰國去年7月起開放包括台灣在內的93個國家免簽入境，停留期限長達60天，旨在刺激經濟和旅遊業。然而，非法工作和商業活動頻傳，衝擊泰國形象和觀光市場。 近日，泰國政府正在考慮將免簽停留期限縮短至30天，但仍要討論相關細節，才會正式公布。

根據《曼谷郵報》報導，泰國觀光暨體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，近幾週與相關部門討論後，各部會原則上同意將免簽停留期限從60天縮短至30天，但仍需進一步討論細節，才會正式對外公布。

政策之所以調整，主因是近期頻傳外國旅客利用免簽政策從事非法工作，加上中國籍演員王星今年1月遭誘騙至緬甸詐騙園區，重挫泰國旅形象，也衝擊遊客赴泰意願，引發許多旅遊業者擔憂。

事實上，早在免簽延長前，泰國旅遊業界就曾表達對60天免簽期過長的擔憂。業者指出，大多數遊客的實際停留時間遠低於60天，平均僅7至21天，如此長的免簽期限也恐助長非法活動，例如非法出租公寓、設立人頭公司等。

儘管最終決定尚未出爐，但縮短免簽停留期限的可能性不小，也顯示泰國政府正努力在刺激經濟和維護社會秩序之間取得平衡。未來政策的具體細節，仍待泰國政府進一步公布。