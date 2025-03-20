闆娘「3間房」被騙7000萬！　詐團2手法曝光

▲價金進入履保專戶，曹美玲認為萬無一失，沒想到竟遭冒名闖關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民宿闆娘曹美玲（化名）因急著賣房、輕信友人介紹中人，房產竟被過戶，不到2個月的時間又被設定民間借貸；知情人士指出，最關鍵的是履約保證流程的動撥單被動了手腳，才讓曹美玲在不知情的情況下房財兩失。

民宿闆娘曹美玲（化名）3間價值7千萬元的房產被過戶，她卻沒拿到賣房價金。本刊調查，最關鍵的地方是，「價金履約保證」流程中出現一張「指定匯款同意書」，奇怪的是，上頭有屋主姓名、買方帳號和代書簽名；對此，曹美玲稱從沒看過也沒簽署過，且做了筆跡鑑定，確定遭到冒名。

回顧事件關鍵點，知情人士指出，建經公司僅就代書透過傳真或LINE傳送的「動撥單」（交易未完成前，買賣任一方要先行動支專戶裡的價金而向建經公司提出的申請）電子檔「電話」照會人頭買家，「顯然代書給出的是詐團資訊，建經公司根本沒有照會『真正』賣家，因此無論怎麼繞，都回到詐團身上。」最後，專戶裡的200多萬元價金也被轉出。

此外，曹美玲「住家」被過戶後不到2個月時間就被抵押借貸，不僅買家的人頭先向聯邦銀行申請8成房貸2,080萬元，不到15天再設定最高限額抵押312萬元，之後又多出一筆民間設定最高限額抵押300萬元。

2025年1月22日，曹美玲的「住家」被檢調單位以刑事裁定辦理禁止處分登記，人頭買家被列為犯罪嫌疑人，郭姓買家共9位嫌疑人，在1月初被檢調以詐欺取財等罪拘提到案，但之後郭女以50萬元交保、地政士30萬元交保，其餘以3萬到50萬元交保請回。

宏國德霖科技大學不動產經營系兼任講師吳聲煌指出，實務上，交易流程結束後，代書會和買賣雙方進行房屋點交，並以書面照會建經公司，建經公司再以電話照會賣方，確認身分後撥款出金。而履約保證專戶為保障交易安全，交易結束前除非同意先行動支，否則買賣雙方都不能動撥價金。

▲詐團偽造價金動撥單，並假冒曹美玲夫妻簽名，以左手換右手方式把價金洗回。

不過，因為只要上建經公司網站，就能下載「先行動支價款同意書」和「履約保證出款通知單」的空白WORD檔案，不肖人士要施詐簡直易如反掌。也因此儘管買賣進履保，本來是房地產交易制度給予民眾的保障，但道高一尺魔高一丈，詐團顯然攻破了這道防線。

永暉聯合法律事務所黃鈺書律師說明，「價金履約保證」是買賣雙方已經確認成交價格後，交易期間內的價金都得進專戶，並由第三方機構（銀行或建築經理公司）代為保管的機制，「移轉房屋所有權有時間差，不像一般買賣是一手交錢、一手交貨，此時就需要第三方機構暫時保管、過渡價金，待交易完成且雙方確認後，才能動支。」

▲律師黃鈺書說明，買賣房子有時間差，價金最好交由第三方公正機構代為保管。



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