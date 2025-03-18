國軍籌獲新武器啟動組織編裝調整　汰除老舊、不適合未來戰場裝備

▲M142高機動性多管火箭系統。（資料照／美國陸軍）



記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄明天（19日）將赴立法院外交及國防委員會報告。針對當前國軍部隊「組織編裝」的問題，根據今日送抵立法院的報告中指出，將以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為大原則，M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統、各式無人機、反制無人機系統等新式武器獲裝，同步檢討汰除老舊、不適未來戰場需求裝備，調整部隊編組。

近年，台灣籌獲諸多新式武器裝備，包括：M1A2T 戰車、海馬士多管火 箭飛彈系統、各式無人機、反制無人機系統、人 攜式防空飛彈及反裝甲武器等。國軍也開始逐步檢討人員的編裝工作。

對此，根據國防部的報告指出，為強化部隊戰力，建構有效嚇阻的重層防衛，正全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構、編制規劃和裝備配賦。將以「科技取代 人力、火力取代傳統兵力」為大原則，並落實「可多重備援、具成本效益、能機動及欺敵以達韌性、 致命與去中心化」等不對稱作戰要點。

主戰部隊將配合諸如M1A2T 戰車、海馬士多管火箭飛彈系統、各式無人機、反制無人機系統等，同步檢討汰除老舊、不適合未來戰場需求 之裝備，並且調整部隊編組人力，以具備遠距精 準打擊及快速機動應援等能力。

在守備及後備部隊方面，國防部則根據各作戰區實際作戰場景需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，強化部隊機動性與火力。

國防部強調，國軍從編裝到訓練都以實戰化、高戰備為目標，務求符合整體聯合作戰需求，以及各作戰區 因地制宜之相關規劃。

▼台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）

