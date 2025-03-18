中共每月至少執行3次聯合戰備警巡挑釁　目的「台海內海化」

▲國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中國外交部昨日（17）替其國防部證實，近日在台海周邊進行軍演；不過，實際上是執行類似「聯合戰備警巡」襲擾。根據國防部送抵立法院的報告內容，共軍每月大致會有3至4次頻率，執行海、空軍機艦的「聯合戰備警巡」與軍事挑釁，企圖上是要達成「台海內海化」目的，並結合認知作戰手段，文攻武嚇加劇台灣社會內部矛盾，意圖煽動民眾恐慌。

根據國防部近日送抵立法院的報告內容指出，中共對我軍事威脅未曾減緩，運用所謂「聯合戰備警巡」及軍事層面灰色地帶襲擾，多次逾越中線或進入外(離)島禁限制水域，常態保持對台軍事壓迫，並運用針對性軍事演習行動，輔以大量心戰影片，製造輿論聲量，強化對台「統戰」， 達成其認知作戰目的。

國防部指出，共軍持續以每月3至4次頻率，執行海、空軍機 艦所謂「聯合戰備警巡」及各種軍事挑釁作為， 另去（113）年5月23、24日及10月14日，中共東部戰 區執行「聯合利劍2024-A」及「聯合利劍2024-B」 軍演，以東、南部戰區海軍遠海長航編隊及遼寧號航艦編隊演練拒止外軍、海警船模擬海上攔檢及海、空兵力執行所謂「聯合戰備警巡」等課目，進行大兵力針對性軍演，以加大對我軍事威懾。

國防部表示，去年12月9日至11日中共北、東、南部戰區派遣機、艦於台灣周邊海域及浙東、西南空域，執行海空聯訓暨遠海長航訓練，演練第一島鏈內目標模擬攻擊，並運用各型無人機從事長時間滯空 監偵，對外投射軍力展現威權擴張之野心。

國防部指出，中共增派海警船於我金、馬周邊水域巡邏， 且不定期進入禁限制水域騷擾，對國際聲明否定 我外島存在禁限制水域的存在，並藉軍演時機， 編組海警船於台灣周邊海域執法、巡邏，企圖達成其「台海內海化」目的，更在針對性軍演期間， 結合認知作戰手段，「文攻武嚇」加劇臺灣社會 內部矛盾，意圖煽動民眾恐慌。

在相關的因應作為上，國防部表示，持續強化聯合情監偵，除籌獲新式裝備以加強空中及海上監控能力，並透過跨部會及跨 國管道交流情資，掌握共軍動態。

國防部也提到，友盟國家對於台海安全日益關注。美國、加 拿大、英國、法國、德國、荷蘭、澳洲和紐西蘭 等國近年均派遣軍艦通過臺灣海峽，宣示航行自由、反制中共法律戰，以具體行動支持臺灣海峽 屬於國際水域，有利台海和平穩定和印太區域情勢安全。