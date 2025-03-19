確保工程廉潔透明　水利署五河分署與雲檢交流廉政機制

▲第五河川分署分署長吳明華今日拜會雲林地檢署檢察長黃智勇，就疏濬工程、盜採砂石及國土保育案件廣泛交換意見。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

經濟部水利署第五河川分署配合轄區檢察首長職務異動，分署長吳明華於今（19）日率隊拜會雲林地方檢察署檢察長黃智勇，並就目前轄管工程案件、防制盜採砂石及廢棄物管理等議題進行意見交流，期盼透過跨機關合作，共同維護雲林地區河川安全與水環境永續發展。

目前雲林地區重點工程為「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，該計畫自2023年起至2026年止預計投入總經費12.06億元，將治水工程結合在地文史、生態營造及民眾需求等元素，致力於提升防洪能力，打造更具韌性的城市環境，期藉由與檢察機關之廉政交流，確保工程推動過程透明廉潔，杜絕外力不當之干擾，使各項工程能如期如質無垢完工。

此外，分署長吳明華強調大湖口溪自治橋至鐵路橋的瓶頸段疏濬作業，此區因橋墩阻礙導致水位壅高、土方淤積，分署已分階段辦理疏濬，於凱米颱風後辦理緊急疏濬共5.7萬方，降低洪水風險，以確保防洪安全。在防制非法盜採砂石、廢棄物棄置及廢污水排放方面，分署已導入多項科技執法措施，並透過河川駐警巡防機制，加強與警察單位、環保單位聯防查察，以遏止違規行為。

雲林地方檢察署檢察長黃智勇對此亦表示高度關切，並承諾檢察機關將與分署緊密合作，對於違法案件將從嚴辦理，以維護公共利益，並強調地檢署將與水利單位攜手合作，共同強化執法與治理成效，確保雲林地區河川環境安全，為地方民眾營造更宜居的生活環境。

▲第五河川分署今日拜會雲林地檢署，就疏濬工程、盜採砂石及國土保育案件廣泛交換意見。（圖／記者游瓊華翻攝）