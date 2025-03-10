屏東執行分署AI技術應用　宣導反貪視覺效果大提升

▲屏東執行分署在春日鄉舉行反貪、打詐活動 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為了提高民眾對執行機關與廉政工作的認識，進一步加強反詐騙與消費者保護的宣導，致力於營造透明公正、守法廉潔的社會環境，屏東執行分署於今(10)日在春日鄉文健站舉行「執法衛民，廉能透明」反貪宣導活動，民眾反應熱烈。

活動首先播映廉政微電影「蔥花麵包的滋味」，透過最平凡的父子親情互動，傳遞誠信價值，也希望透過溫暖人心的短片，讓廉潔誠信價值內化成社會的重要元素。

會中，屏東執行分署利用AI形式設計的短影音及廉政小學堂-採購倫理大秘寶內容，透過AI技術的應用，將生硬的宣導轉為活潑有趣的影片，提升宣導活動的視覺效果，也使活動更加具象化和形象化。

最後，反貪問答環節，為了讓民眾能透過熟悉的文字、語言在短時間內掌握反貪宣導的核心精神，該分署精心準備了三種原住民語言(排灣族語、阿美族語及魯凱族語)的廉政問答看板，不僅增強民眾的學習效果，也炒熱現場氣氛。

屏東分署與立委盧縣一團隊、屏東縣政府警察局刑警大隊共同協作，展現政府在打擊貪污、詐騙及保障民眾權益方面的努力。

屏東分署期望不僅能夠提高社會對廉政的重視，也能夠使民眾了解如何保護自己免受貪污與腐敗行為的侵害。未來，該分署將繼續秉持「執法衛民，廉能透明」的理念，並鼓勵社會各界共同參與反貪行動，為建設清廉、透明的社會環境貢獻力量。