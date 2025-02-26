勞動部廉政宣導　主任檢察官蔡佰達親授避雷心法

▲勞動部雲嘉南分署邀請蔡佰達主任檢察官傳授避雷心法，讓與會人員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，26日在台南文化創意產業園區舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百位企業單位代表到場聆聽，同時為宣導「誠信辦訓」及「揭弊保護」觀念，特辦理「企業誠信講座活動」，邀請屏東地檢署主任檢察官蔡佰達主講，以輕鬆、活潑方式傳授法律風險及避雷心法，讓與會人員收穫滿滿。

蔡佰達主任檢察官講座聚焦企業誠信與企業倫理，同時結合熱門時事議題，包含日前甫公布的「公益揭弊者保護法」相關法令，搭配司法案例說明企業辦訓過程易觸犯的違法態樣，及企業違反誠信與倫理可能涉及的刑事責任；他強調，企業在追求利潤時，更要落實誠信經營原則並建立法遵制度，現場還提供有獎徵答活動，氣氛互動熱烈。

雲嘉南分署長劉邦棟致詞強調，分署去年「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」、「小型企業人力提升計畫」等計畫補助轄區近700家企業辦理員工在職訓練超過1萬5000門課程，此次說明會宣導主要是提醒企業在辦訓時應注意事項，避免踩到法律雷區，避免因行政程序與經費核銷規定不了解或不知道而觸法，以提升企業法律素養。

此外，為強化企業競爭力，提升員工職能，勞動部上述企業培訓人才補助措施，今年已開始受理申請，「企業人力資源提升計畫」與「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」補助事業單位辦理在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，最高可獲350萬元訓練補助。

而50人以下企業則可申請「小型企業人力提升計畫」，此計畫由分署安排專業顧問一對一輔導，提供客製化人才培訓課程，訓練費用政府全額補助。歡迎企業以依自身條件，擇定適合的訓練資源申請，詳情可上https://onjobtraining.wda.gov.tw網站查詢，或撥06-6985945轉1717、1718洽詢。