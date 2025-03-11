跨機關防災整備！四河分署強化濁水溪區域聯防應變能力

▲經濟部水利署第四河川分署為今年汛期提早做準備，濁水溪下溪墘堤段分洪道拓寬導流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

經濟部水利署第四河川分署為今年汛期提早做準備，昨（10）日邀請轄區內跨部會相關單位召開｢114年度防汛整備橫向聯繫會議」，盤點轄區防汛熱點及相關因應措施，並研商防汛期間防災資訊同步、資源整合及橫向合作聯防等事宜。

會議由分署長李友平主持，表示凱米颱風後濁水溪流域仁愛鄉廬山地區除持續辦理疏濬工程外，亦將於汛期前會同地方政府辦理防汛宣導說明會。此次轄區防汛措施盤點包含各機關防汛資訊更新、設備功能檢查、防汛備料盤點、水利建造物安全檢查改善、重要橋梁與涵洞積淹水交通管制應變、排水路與下水道清淤、災中應變通報及相互支援合作等。

李友平說明，今年度轄區內外水防汛熱點整備，針對外水熱點之竹山護岸及過溪堤防將於汛期前完成河道整理避免水流直衝、堤前拋塊石保護等措施；而下溪墘堤防則持續辦理深槽分洪道拓寬導流及強化水流頂衝段保護措施，以維河防安全。

另，內水熱點鹿港鎮頂番婆去年凱米颱風淹水區域，彰化縣政府除加強洋仔厝溪排水清疏提升排洪能力外，並將增設淹水感知器提供災中應變使用；另針對去年淹水災害較嚴重之地區，已完成大型移動式抽水機預佈，期於今年颱風豪雨時發揮效能，以減少淹水災害。

四河分署提醒轄區民眾應提高警覺，避免前往山區易發生溪水暴漲及坍方區域，低窪地區需防範積淹水災害；並應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，及善加利用水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-

▲經濟部水利署第四河川分署為今年汛期提早做準備，移動式抽水機調度操作演練。（圖／記者游瓊華翻攝）