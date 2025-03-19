基隆港重油外洩！建輝輪漏油100公升　航港局重罰30萬

▲基隆港「建輝輪」漏油100公升，航港局重罰30萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

停泊於基隆港東10碼頭的「建輝輪」，16日16時許，在加注低硫重油時操作不當，導致約100公升油料外洩至水域，受污染的貨櫃已暫時移至碼頭地面存放。基隆港務分公司今日表示，船方已承認疏失，並承諾負責後續清理及賠償事宜，同時出具相關切結書。交通部航港局北部航務中心將依據《商港法》規定，考量船方為初犯，處以30萬元罰款。

基隆港務分公司指出，事發後船方立即聯繫水域油污處理廠商，拉設攔油索並安排3組人員清理輪船周邊水域的油污。然而，由於當晚港區風浪加劇，部分油污擴散至鄰近船舶及碼頭。港務分公司隨即啟動緊急應變作業，並於今日上午確認油污已得到控制，未再擴散。

此外，停泊於東8碼頭的「德翔釜山輪」、東3碼頭的「挪威天空號」、東11碼頭的「雲明輪」及東9碼頭的「德翔泗水輪」均已完成船身油污清洗。此次油污染事件主要影響東8至東11碼頭的聯興貨櫃場租賃區域，導致5艘船舶延後進港，但郵輪進出作業未受影響。

基隆港務分公司強調，船方已承認責任，並承擔後續清理及賠償工作，同時提交相關切結書。港務分公司將整理相關事證並提交航港局北部航務中心依法處理，尊重主管機關的最終裁決。此外，「建輝輪」在出港前須經航港局確認其適航性後方可離港。