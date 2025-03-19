上任2年餘縣庫還債達60億　許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

▲南投縣議會召開臨時會，縣府主計處長陳美秀指今年縣庫歲入淨追加近70億。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府近幾年來因在財政管理上堅守紀律，不僅未再舉借新債，更逐年大幅清償債務；自縣長許淑華上任兩年多來，已還清近60億元，預計明年便能完全清償約30億元剩餘債務，成為全國少數無負債的縣市。

南投縣議會18日召開第20屆第13、14次臨時會，共計審議35件提案，其中6案由縣府提出包括追加減預算案及各項自治條例修正案等，並由縣府主計處長陳美秀報告南投縣114年度總預算第一次追加(減)預算案編製情形：歲入追加71億3969萬元、追減1億4,840萬元，歲入淨追加69億9128萬元，主要內容為天然災害補助經費、中央各部會計畫型補助經費、各局處業務所需及資本門配合款。

許淑華受訪時表示，縣府尊重財政紀律，從前縣長林明溱時期就未再舉借新債，並償還近70億元負債；縣府債務在她上任後還有約90億元，這兩年也陸續清還近60億元，目前只剩30億元，此次追加減預算，也追加債務償還2億3105萬元，若能順利調整推動，預計明年即可有能力還清縣府舉借的債務，讓全體縣民都沒有負債。

▲南投縣長許淑華上任2年餘，縣庫已償還約60億元債務。（圖／記者高堂堯攝）

議長何勝豐於臨時會中也對縣府財政績效表達肯定，認為未來應有餘裕來加強老人福利、幼兒津貼、青年創業貸款等社會福利面向；許淑華回應表示，縣府將會針對民眾關注的民生議題及各項社會福利服務措施，進行研議，而在清償債務的同時，也不會排擠到各項建設及施政目標，未來在議會支持下，會繼續大力推動各項施政與重大建設。