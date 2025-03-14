伸出援手幫助台灣　許淑華宣布代收全台二階罷免連署書

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

由公民團體發起的大罷免行動部分案件已推進到第二階段，各地都湧現連署人潮。考量不少民眾在外打拼，不少民代都推出代收連署書的服務，台北市議員許淑華今表示，即日起服務團隊將協助代收全台所有二階罷免連署書，只要填好交來服務處，會協助正確且安全的送達全台各區公民團體手中。

中選會表示，截至13日止共35件泛藍立委罷免案進入二階連署；另外，共有17件立委罷免案、6件市縣議員罷免未過一階提議，可依法補提。

通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

另外，遭停職的新竹市長高虹安以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。至於一階未過的立委罷免案部分，清一色皆為民進黨立委，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇。

▲35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）



許淑華說，民意代表的天職就是服務公民，因此台灣若需要幫助就要伸出援手。她宣布，即日起許淑華服務團隊，協助代收全台所有二階罷免連署書。

許淑華表示，最近這些日子以來收到許多公民朋友詢問，無論是松山信義在地的市民朋友，或者是北漂來這做城市打拚的好夥伴，大家的心聲她都一直放在心裡。

「我們每一個人，都是台灣公民社會的一份子。」許淑華說，只要凝聚彼此微小的心願，一定能夠引導這座島嶼重回心目中理想的方向。相信有很多人都想站出來，為這場公民運動浪潮盡一份心力，但受制於地理距離、工作時間等因素，難以親力親為。

許淑華說，之後只要將填好的連署書交付來服務處，她的團隊就會幫忙進行整理分類，正確且安全的送達全台各區公民團體手中。