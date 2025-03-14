　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

伸出援手幫助台灣　許淑華宣布代收全台二階罷免連署書

▲市議員許淑華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由公民團體發起的大罷免行動部分案件已推進到第二階段，各地都湧現連署人潮。考量不少民眾在外打拼，不少民代都推出代收連署書的服務，台北市議員許淑華今表示，即日起服務團隊將協助代收全台所有二階罷免連署書，只要填好交來服務處，會協助正確且安全的送達全台各區公民團體手中。

中選會表示，截至13日止共35件泛藍立委罷免案進入二階連署；另外，共有17件立委罷免案、6件市縣議員罷免未過一階提議，可依法補提。

通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

另外，遭停職的新竹市長高虹安以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。至於一階未過的立委罷免案部分，清一色皆為民進黨立委，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇。

▲▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

▲35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

許淑華說，民意代表的天職就是服務公民，因此台灣若需要幫助就要伸出援手。她宣布，即日起許淑華服務團隊，協助代收全台所有二階罷免連署書。

許淑華表示，最近這些日子以來收到許多公民朋友詢問，無論是松山信義在地的市民朋友，或者是北漂來這做城市打拚的好夥伴，大家的心聲她都一直放在心裡。

「我們每一個人，都是台灣公民社會的一份子。」許淑華說，只要凝聚彼此微小的心願，一定能夠引導這座島嶼重回心目中理想的方向。相信有很多人都想站出來，為這場公民運動浪潮盡一份心力，但受制於地理距離、工作時間等因素，難以親力親為。

許淑華說，之後只要將填好的連署書交付來服務處，她的團隊就會幫忙進行整理分類，正確且安全的送達全台各區公民團體手中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小翁立友」脫困了！　今將搭機返台
獨／房仲大亨喊送Andy房　總價、地點曝光
快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯
為何這麼多人聲援Andy？ 　網曝1原因爆共鳴：一堆力挺
鴻海全年大賺！　創歷史新高
大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平：有機會的話非常幸福
家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌公開切割：無後續合作計劃
幫插隊火化遺體！　收紅包集體貪汙
傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅質詢送超大算盤要卓揆「精打細算」　韓國瑜忍不住提醒4字

「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

傅崐萁轟「違法搜索票」、政治追殺　鄭銘謙：檢方會依證據偵辦

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

遭批對軍審態度兩套標準　顧立雄：過往確實違反憲法

北市圖APP推薦前5名全是「情愛漫畫」　家長憂影響小孩價值觀

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團擬提「是否同意軍事戒嚴」公投反制

鼓吹武統無助兩岸兩性互動　綠：是傷害絕大多數善良中配

賴清德定調中國「境外敵對勢力」！北市府憂影響雙城遭議員批

伸出援手幫助台灣　許淑華宣布代收全台二階罷免連署書

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

王世堅質詢送超大算盤要卓揆「精打細算」　韓國瑜忍不住提醒4字

「台灣人準備好上戰場了嗎」　羅智強曝賴清德算盤：一步步往戒嚴推

傅崐萁轟「違法搜索票」、政治追殺　鄭銘謙：檢方會依證據偵辦

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

遭批對軍審態度兩套標準　顧立雄：過往確實違反憲法

北市圖APP推薦前5名全是「情愛漫畫」　家長憂影響小孩價值觀

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團擬提「是否同意軍事戒嚴」公投反制

鼓吹武統無助兩岸兩性互動　綠：是傷害絕大多數善良中配

賴清德定調中國「境外敵對勢力」！北市府憂影響雙城遭議員批

伸出援手幫助台灣　許淑華宣布代收全台二階罷免連署書

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

快訊／機關槍從天而降！日本41歲自衛隊員「被砸中心臟」死亡

前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！

「比賽沒戴頭巾」一回國就消失　伊朗女攀岩家2年後現況曝光

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

和平國中傳統泰雅家屋落成啟用　跨文化交流最新亮點

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

全台唯一地方首長受邀！陳其邁VIP出席輝達GTC大會　原因曝光

詹皇提前結束客場之旅！不隨隊往密爾瓦基　巴克利質疑真正理由

轎車在公路上高速行駛　再一次看到竟變火燒車

政治熱門新聞

快訊／認遭查「競選小物案」　傅崐萁：用違法搜索票帶走種花草員工

台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力挺

國民黨：各部會認了今年預算都增加

快訊／傳傅崐萁花蓮住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

賴清德「恢復軍審」藍轟搞戒嚴　韓國瑜曾嘆沒軍法「像太監穿西裝」

快訊／賴清德宣布恢復軍事審判　洪慈庸回應了！

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

藍營發動16綠委罷免案一階段全未過　總計1737人「死亡連署」

國台辦嗆不排除「斷然措施」　顧立雄：中國每次都在放這些話

更多熱門

相關新聞

園長之子性侵案外案　許淑華告粉專誹謗敗訴

園長之子性侵案外案　許淑華告粉專誹謗敗訴

去年幼兒園長之子毛畯珅性侵女童案引起社會重視，台北市府會研究是否制裁、關閉事發幼兒園期間，粉專「不演了新聞台」po文指市議員許淑華「飆罵教育局」、「主張反廢園」，被許淑華控告不實誹謗，但現為立委的徐巧芯出庭作證當時參與協調關園前後經過後，台北地檢署11日處分不起訴管理者朱凱翔。

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

徐巧芯澄清母親非陸配　許淑華籲別轉移焦點

徐巧芯澄清母親非陸配　許淑華籲別轉移焦點

秀戶籍謄本+幼時照片喊「母親非陸配」　徐巧芯：許淑華請道歉

秀戶籍謄本+幼時照片喊「母親非陸配」　徐巧芯：許淑華請道歉

挺罷藍委店家遭查水表　北市府回應了

挺罷藍委店家遭查水表　北市府回應了

關鍵字：

許淑華

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

曾國城道歉了

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

家寧「神隱1天出手了」！

Andy開撕家寧母女！破5萬人「更震驚1件事」

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面