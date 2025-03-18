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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

站出來罷免的理由！許淑華5面向剖析刪凍預算影響

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨日前啟動下鄉宣講，要國人知道預算被刪減、大幅凍結後，對日常生活的影響，幫大罷免潮「添柴火」。台北市議員許淑華特別整理國防安全、醫療社福、反詐專線、護照辦理、公路養護、交通費補貼等預算案凍刪情形，讓各界知道預算案對生活的影響。

「這就是我們站出來罷免的理由，請還台灣人民一個安定的社會。」許淑華說，前些日子，立法院審查中央政府總預算的時候，藍白立委提出的預算案，直接衝擊大家的日常生活。

許淑華指出，藍白刪除經濟部撥補台電預算1000億，可能導致民生電價上漲；凍刪交通部預算197億，可能導致客運票價上漲，公路無法定期養護；凍結租金補貼40億，剝奪離鄉打拚的年輕人居住權；凍結潛艦國造預算50%，衝擊國家安全。

許淑華表示，這些預算案，已經影響到公民朋友的生活日常，社會正常運作，甚至是國家安全。有些預算案，明明是在民意壓力下，撤案或改為凍結，但藍白卻辯稱，「那是造謠，根本沒刪這麼多」。

許淑華說，政策的推動，除了「政策經費」外還需要行政「業務費」來進行，藍白砍了業務費，將導致基層公務員無法執行日常行政事務，服務、補助也將無法執行。

「當大家質疑聲浪不斷，藍白卻辯稱『砍業務費不嚴重』，這讓第一線的公務員，作何感想？」許淑華整理了國防安全、醫療社福、反詐專線、護照辦理、公路養護、交通費補貼等預算案凍刪情形，讓更多公民朋友暸解這些立委，為什麼不適任？對大家生活造成了什麼危害？這就是我們站出來的理由。

▲▼台北市議員許淑華整理預算刪減、凍結後的影響。（圖／許淑華議員研究室提供）

▲▼台北市議員許淑華整理預算刪減、凍結後的影響。（圖／許淑華議員研究室提供）

▲▼台北市議員許淑華整理預算刪減、凍結後的影響。（圖／許淑華議員研究室提供）

▲▼台北市議員許淑華整理預算刪減、凍結後的影響。（圖／許淑華議員研究室提供）

▲▼台北市議員許淑華整理預算刪減、凍結後的影響。（圖／許淑華議員研究室提供） 

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