碎屍魔2度重回凶宅！死者家屬堵巷口「怒拍車窗」　鄰罵：心理變態

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗連續殺害3名婦人，並將人碎屍丟入前鎮河，震驚社會！檢警19日上午第二度借提張介宗回碎屍宅模擬案發經過，稍早張介宗被帶離現場，附近鄰居怒罵他「心理變態」，疑似被害者家屬則是企圖跑去拍打張嫌乘坐的車輛。

▲碎屍魔重回凶宅，被害人家屬到場，氣憤追打張嫌車窗。（圖／記者賴文萱攝，下同）

回顧整起案發經過，張介宗2024年11月底涉嫌殺害其黃姓嫂嫂，事隔約兩星期又殺害另名張姓婦人，再隔兩星期第三度犯案殺害林姓婦人，連續殺害3人，3名死者最後身影都現身於張嫌住家。

案發過後，警方打撈到多塊人體殘骸、組織，其中38塊屬於林姓婦人、2塊人體組織則屬於張姓婦人，黃姓婦人的遺體僅尋獲頭顱。警方為釐清案情，2月10日首度借提張嫌回到碎屍宅模擬案發經過，今再度重回現場。

張嫌於19日上午被警方帶回犯案現場，被害人的家屬聽聞消息後，自行趕赴現場，在警方的陪同下與檢方對話，僅待在樓梯間內，並未進入凶宅內，結束後由警方陪同離開。

張嫌則於中午約11時57分被警方帶離現場，當他搭上偵防車準備離開時，林姓被害人的家屬堵在巷口，氣憤追上前拍打車窗，張嫌的鄰居見到他則是大罵「心理變態」。