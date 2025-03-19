亂撿紅袋！他夢中跟正妹翻雲覆雨被要求冥婚...拒絕下場曝

▲男助理被迫冥婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

藝人陳宥心近日在節目上說，以前攝影助理亂撿紅包，回家發生怪事，在夢裡遇到一名正妹，2人也發生關係，被女子要求冥婚，最後也只好同意。

陳宥心在節目《震震有詞》說，以前靈異節目的新來攝影助理大哥出外景，在廟外面撿了一個紅袋子，上面壓一個紅花，看起來很喜氣，他帶回家後一開門就聞到濃郁花香，當晚他開始作夢，遇到一個漂亮女生。

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▲攝影助理不經意撿了紅袋子。（圖／翻攝高點電視YT，下同）

陳宥心表示，女生來到他房間坐在梳妝台，最後還來到他面前，一直對他笑，手捧大紅花，2人好像看對眼，發生了親密關係，這情況持續數日，助理大哥覺得有點怪，只好蓋住房間鏡子。

▲當天晚上男助理即在夢中和一名女子發生親密關係。

陳宥心說，上班時，助理大哥遇到一個送葬隊伍，這時其中一台裝棺材的車拋錨，停在他面前，他湊過去看熱鬧，棺材突然「碰碰」兩聲，誦經法師走過來看了棺材再看他，拿出一個紅包袋。助理大哥驚呼，怎麼跟我的一樣。法師表示，恭喜，妳們女兒找到真命天子了。

助理大哥跟家屬說，他想跟活人結婚，不想冥婚。陳宥心表示，他不答應也不行，因為那女子再也沒入夢，換一群女子手捧神主牌，惡狠狠地看他。女子們嗆，如果不娶她，就要娶大家回家。

最後，助理大哥只好冥婚，而他只要對其他女生動心，女子就會到夢裡找他。陳宥心表示，紅包那紅花圖案是女子生前自己設計的，大家常被教育地上紅包不要撿，如果家屬想冥婚，紅包換個材質機率才會高。

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