法研所學長性侵18歲學妹！她崩潰反抗喊：你是學法律的

▲女學生與法研所學長相約念書，結果遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名男學生阿德（化名）先前約剛滿18歲的學妹小悅（化名）念書，沒想到他眼見四下無人，竟動手性侵小悅，嚇得小悅嚇阻「這是強制性交」、「你是學法律的你應該知道」。嘉義地院審理後，依照強制性交罪，判阿德4年6個月有期徒刑，高院駁回阿德的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德2019年間透過交友軟體，認識了剛滿18的學妹小悅，雙方聊得十分起勁，阿德向對方介紹，自己正在就讀法研所，2人接著便相約一起念書。

等到碰面以後，阿德騎乘機車，將小悅載往自己的租屋處，接著便開始念書。怎料念書、相處了約一小時左右，阿德開始不安分，對小悅上下其手，更是侵犯小悅的私處，嚇得小悅趕忙出手阻止，並且告知「正經一點」。

無奈無法阻止阿德，小悅只能藉口去廁所，讓阿德能夠冷靜一下。沒想到出來以後，阿德更加變本加厲，不斷觸碰小悅的身體各處、隱私部位及私密部位，更是直接將小悅推倒在床，持續侵犯逞慾。

小悅遭到侵犯後奮力反抗，除了將阿德推開以外，還告知「這是強制性交，你是學法律的你應該知道」，並且趕緊聯繫學長A男，拜託A男來營救，最終才脫困。

▲女學生與法研所學長相約念書，結果遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



對此，阿德坦承，在念書的過程中，確實有跟小悅做出愛撫、性交等行為，但剛開始撫摸時，小悅並沒有反抗，直到後來小悅拒絕，他也就立刻停手。後來經過相處，氣氛再度變得曖昧，才又繼續做出愛撫等動作，並沒有違反意願。

阿德指稱，他的宿舍區域時不時有機車、汽車及住戶來往，若真的有違反小悅的意願，小悅應該奪門而出，向外呼救或報警，但小悅反而是持續跟他共處一室，離開時也沒有急促、慌張或驚恐等情況，是否有違反意願，並非沒有疑問。

不過，按照小悅與A男的對話紀錄，可以看見小悅遭到侵犯後不斷求救，更是拜託A男來載她離開，且事後還有哭泣等情況，更是出現「創傷後壓力症」等情況。考量各種證據，嘉義地院法官審理後，不採信阿德的說法，最終依照強制性交罪，判處4年6個月有期徒刑。

阿德對判決結果不服、提出上訴，不過被高院駁回，全案仍可上訴。