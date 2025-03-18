　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber家寧今（18）日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，將與律師研擬對策。對此，律師林智群稍早發文，直白翻譯出這篇聲明的潛台詞，更犀利表示「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流。」

林智群稍早在臉書表示，張家寧的最新聲明，就是跟媽媽曾淑惠和群海切割，「壞事都是張媽媽、群海做的，我也是領月薪的，我什麼都不知道！我也曾經要求提供財務資料，媽媽很壞都不給，我現在也考慮要告群海娛樂公司。我現在要拍片、開公司，請大家多多支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

林智群更形容，這篇聲明使用了切割刀法和受虐兒戰法，不過這次總算有律師願意具名，這部分給過；不過，他也犀利表示，「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流，證明自己每個月也是領55000。再來，提出跟媽媽間的對話紀錄，證明自己多次向媽媽要求看帳，被媽媽拒絕或推拖。最後，請解釋為什麼要站在媽媽那邊，幫忙解任Andy的董事職務？

張家寧最新聲明，如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

►家寧聲明切割「律師事務所被灌爆」　網刷1星洗版：一戰成名了
►轟比特犬飼主「一副無辜的樣子」　律師不忍吐1句！全場力挺
►細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好
好市多將執行「入口電子掃卡」
快訊／雲云董座收押　快步走上囚車
快訊／最苦命星巴克！3周2次墜樓摔門口　低調繼續營業
《周處》權樂過世　卡米地宣布全額退票
「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
獨子獲贈父母1800萬　性侵妹妹全沒了
比特犬Lucky免安樂死？　有經驗飼主「有意願領養」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好可悲

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

快訊／11縣市低溫特報！2地非常寒冷　凍到明晚

家寧大動作切割媽媽「只為保住1事」！律師拋3問題：聲明稿進步了

惡犬連咬2人只罰20萬「民眾盼修法加嚴」　民團憂重罰引發棄養潮

妻進ICU...他請假遭拒痛哭！經理酸「演很大」　副理給假竟被調職

中華眷總臺南分會3／15成立　王映華當選第一任理事長

入夜恐結冰又降雪！中橫大禹嶺、翠峰路段　預警性封閉

比特犬咬傷2人被沒入　飼主發聲：不會有法律動作

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好可悲

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

快訊／11縣市低溫特報！2地非常寒冷　凍到明晚

家寧大動作切割媽媽「只為保住1事」！律師拋3問題：聲明稿進步了

惡犬連咬2人只罰20萬「民眾盼修法加嚴」　民團憂重罰引發棄養潮

妻進ICU...他請假遭拒痛哭！經理酸「演很大」　副理給假竟被調職

中華眷總臺南分會3／15成立　王映華當選第一任理事長

入夜恐結冰又降雪！中橫大禹嶺、翠峰路段　預警性封閉

比特犬咬傷2人被沒入　飼主發聲：不會有法律動作

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

台灣大「次世代電動車服務」首次曝光　看準ＡＩ加速智慧生活應用

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

「保險蟑螂」12人起訴！牛埔幫老大狠撈400萬　犯罪手法曝

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

【永遠的杉菜】6年前巧遇大S獲暖心擁抱　菲律賓粉絲重溫影片悼念偶像

生活熱門新聞

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

對手亮身分了！Andy委任律師發聲

細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

比特犬跳下車「關鍵6秒」超怪！

比特犬飼主曾喊「被沒入就不想活」：牠像自己兒子

家寧聲明「律師事務所被灌爆」　網1星洗版：一戰成名

男大生「CPR狂壓800下」救不回　家屬淚謝

剴剴案「倒數2天」再開庭！Threads洗版求團結

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」

快訊／合歡山、福壽山、拉拉山、梨山3月雪　銀白世界曝

更多熱門

相關新聞

家寧聲明「律師事務所被灌爆」　網1星洗版：一戰成名

家寧聲明「律師事務所被灌爆」　網1星洗版：一戰成名

YouTuber家寧今（18）日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來未曾參與公司經營，將與律師研擬對策。大動作切割再度惹怒眾人，大票網友更湧入律師事務所的Google評論區，刷1星嘲諷道「別人不敢只有理鴻敢，加油哦」、「什麼案都接？」

家寧月領5.5萬跟Andy一樣！網喊騙人：穿名牌吃大餐

家寧月領5.5萬跟Andy一樣！網喊騙人：穿名牌吃大餐

對手亮身分了！Andy委任律師發聲

對手亮身分了！Andy委任律師發聲

前主播抓家寧聲明「2大疑點」！

前主播抓家寧聲明「2大疑點」！

家寧聲明「曾淑惠女士」掀律師分析潮

家寧聲明「曾淑惠女士」掀律師分析潮

關鍵字：

家寧聲明財務律師糾紛

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面