「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber家寧今（18）日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，將與律師研擬對策。對此，律師林智群稍早發文，直白翻譯出這篇聲明的潛台詞，更犀利表示「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流。」

林智群稍早在臉書表示，張家寧的最新聲明，就是跟媽媽曾淑惠和群海切割，「壞事都是張媽媽、群海做的，我也是領月薪的，我什麼都不知道！我也曾經要求提供財務資料，媽媽很壞都不給，我現在也考慮要告群海娛樂公司。我現在要拍片、開公司，請大家多多支持。」

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林智群更形容，這篇聲明使用了切割刀法和受虐兒戰法，不過這次總算有律師願意具名，這部分給過；不過，他也犀利表示，「如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流，證明自己每個月也是領55000。再來，提出跟媽媽間的對話紀錄，證明自己多次向媽媽要求看帳，被媽媽拒絕或推拖。最後，請解釋為什麼要站在媽媽那邊，幫忙解任Andy的董事職務？」

張家寧最新聲明，如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

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