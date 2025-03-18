家寧聲明切割「律師事務所被灌爆」　網刷1星洗版：一戰成名了

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber家寧今（18）日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來未曾參與公司經營，將與律師研擬對策。大動作切割再度惹怒眾人，大票網友更湧入律師事務所的Google評論區，刷1星嘲諷道「別人不敢只有理鴻敢，加油哦」、「什麼案都接？」

家寧聲明中指出，她與Andy同樣按月領取相同薪資及獎金，且雖擔任群海公司董事，卻並未實際參與公司營運，對於實際收益狀況也不知曉，而之所以沒在第一時間出面回應，是因內心深受煎熬，「本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這番說辭並不被網友們買單，代發聲明的律師事務所更被1星灌爆，大票網友留言開嘲諷，「6星好評，讚讚的」、「我給6星好評，系統最多5顆，多1顆沒地方放」、「哇！開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」、「這種錢你都賺？」「真的很專業，給你101顆星，多的1顆星在上面」、「專業喔，打一場逆風局」、「別人不敢理鴻敢，希望這世上的人都能善良，不要為了眼前的利益被蒙蔽了雙眼」、「恭喜上榜熱搜，錢給到位沒有什麼辦不到的，你們厲害」、「1顆給+0，1顆給張媽媽，2顆星剛剛好，加油」。

▲▼網友灌爆律師事務所的評論區。（圖／翻攝自Google評論，下同）

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

►「最直白翻譯」家寧聲明！ 律師神回秒殺：麻煩拿出金流

►細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

►轟比特犬飼主「一副無辜的樣子」 律師不忍吐1句！全場力挺