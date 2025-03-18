嘉華中學輔導成果耀眼　繁星生錄取頂尖大學

▲▼ 嘉華中學繁星及特殊選才成績超群耀眼! 。（圖／嘉華中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繁星放榜，嘉華中學通過北醫醫學系、錄取藥學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大、台師大等國立頂尖大學計11位，國立大學及醫學院相關科系共28人，公私立一流大學共41位，繁星特選成績超群耀眼，尤其輔導升大學口面試訓練(醫科、頂大科系）亮眼榜單經驗，為每一位學生提供個別輔導。加以近年AI議題發燒，繁星上榜學生們，有多位同學捨棄醫牙學系繁星機會改填二類理工學群，也因為嘉義縣科學園區的設廠，便立志要當科技新貴。

嘉華中學今年通過繁星錄取的學校科系有，台北醫學大學醫學系、中國醫藥大學藥學系、國立台灣大學心理學系、國立陽明交通大學工業工程與管理學系、國立清華大學電機資訊學院學士班、國立政治大學應用數學系、國立成功大學職能治療學系、國立成功大學化學系，國立成功大學地科系，醫科及國立大學錄取比率在嘉市私校表現突出。

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此外，先前利用特殊選才管道已有7名同學八校系上榜，有錄取國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系及國立中正大學中國文學系、錄取國立聯合大學機械工程學系等頂尖大學。

嘉華中學校長陳俊榤表示，除了繁星，校方也為學生個人申請規劃完整的輔導機制，每名同學都安排一位認輔老師，從志願選填的分析討論到口面試的通關訓練，得到最好的成就。

嘉華中學近年戮力於｢六年一貫｣的完整教育規劃，不論是學業精進還是多元表現，都能超前部署，輔導學生整理出清晰的未來與職業發展方向，以順應108課綱下的多元入學方式。所以每年嘉華都能在繁星放榜時綻放出｢星光燦爛｣的榜單，既鼓舞了嘉華師生，也讓家長對孩子們的未來充滿信心。