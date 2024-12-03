房仲輔導新人「輔導到床上」！瘋狂性愛90次　她甜蜜告白慘被抓包

▲房仲輔導新人，輔導到床上去。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

屏東縣一名房仲阿武（化名）在任職期間，擔任新人小悅（化名）的輔導員，沒想到2人竟在輔導的過程中產生情愫，多次上摩鐵發生性關係，氣得阿武的妻子一狀告上法院。屏東地院審理後，判小悅須賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿武2006年與妻子結婚，婚後育有2子，平時生活幸福美滿。阿武婚後一直在某房仲公司任職，2021年4月底小悅到職，由阿武擔任輔導員，沒想到雙方竟在輔導的過程中產生情愫，認識不到一個月就交往，且不斷發生性關係。

阿武的妻子氣得提到，指控小悅與阿武交往的期間，發生8、90次性關係，小悅甚至還侵門踏戶，直接到她與小武的愛巢共度春宵，導致她身心受創，因此求償100萬元。

▲房仲輔導新人，輔導到床上去。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



對此，小悅則說，自己確實與阿武有不正當的男女關係，但那是因為阿武2021年5月間藉機將她帶回家，並且做出強制性交的舉動。她因為害怕失業、怕被丈夫發現遭性侵，所以才隱忍下來，持續跟阿武交往。

小悅指稱，在交往的過程中，阿武不斷對她精神虐待，還偷拍了性愛影片，後來2人分手，她極力想斷絕關係，阿武卻做出跟蹤騷擾的行為，還散布了性愛影片，導致她身心嚴重受創。

不過，法官勘驗雙方的對話，發現小悅對阿武情話綿綿，說出「我想要每天看到你，總想著今天沒見到你好難過」、「很抱歉，影響了你的家庭」、「有時我會想，如果嫂嫂主動些，或許我就沒有機會了」、「是真心很喜歡你」、「只想能一直待在你身邊，就是我最大的期望了」等話語。

因此，法官並不採信小悅的說法，衡量雙方的社會地位、經濟狀況以後，判小悅須賠償40萬元。全案仍可上訴。