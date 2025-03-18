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農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥：不可講這種話

▲▼行政院長卓榮泰立法院 備詢 外交部長林佳龍 陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

農業部發文清查假農戶，引發基層農民一陣恐慌。立法委員張嘉郡今（18日）在立法院總質詢時，替農民爭取從寬認定並透露有農業部官員接受陳情時冷血稱「老農可以領老農年金，死了也領不到（農保）喪葬補助」，無視農民的貢獻與付出。對此，行政院長卓榮泰表示，農漁優先是政府不變的定律，嚴厲指示農業部要求官員遵守。

農業部長陳駿季說，這次農保清查不是第一次，持續、例行都有清查，根據監察院與審計部清查有關天然災害領補的差異。陳強調，沒有農地就不能從事農業。

張嘉郡指出，開始清查後基層農民人心惶惶，可能會面臨失去農保資格的風險，年老體衰後，配合政府政策變成不再是農民，這樣對得起為台灣農業奉獻一輩子的農民嗎？

張嘉郡還爆料，她接到很多農民的陳情，農會協助農民反應時，農業部官員竟冷血回應，「他都可以領老農年金了，沒有領喪葬補助也沒關係，反正死了也領不到」。她痛批，農業部官員連這種話都說得出口，完全無視農民的貢獻與付出，讓她感到非常心酸。

對此，陳駿季說，如果有官員說這種話是不對的，農業部會針對有疑慮的個案逐一了解，會協助確保農保身份。對此，卓榮泰表示，農漁優先是政府不變的定律，不管官員有沒有說這種話，他都要嚴厲要求農業部通令官員，不可以講這種話，農漁優先是不變定律，要對農民展現關懷的溫暖，從人性角度關懷農漁民。

至於外傳電費將調漲，張嘉郡為農漁民爭取凍漲。她表示，用電大戶調漲只是傷到皮毛，但對農漁民卻是很大衝擊，電費調整增加的成本支出，可能讓很多農漁民子弟可能繳不起學費。對此，陳駿季允諾，如果電價調漲，會針對差價進行補貼。

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