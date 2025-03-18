水電雙漲？　卓榮泰：電價調漲還未討論、水價合理調整在考慮中

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院進行施政總質詢。針對國民黨立委張嘉郡時問及水價、電價調整議題，卓表示，目前多少度數、電價如何調整，還沒有看到送來的任何報告，因此沒有任何討論；至於水價，他直言，水價30年沒調，現在水價非常低，「合理的調整是在考慮當中，但時機還沒有決定」，仍希望能降低衝擊，在整個年度中不要一次造成大家在心理上、財務上的負擔。

張嘉郡質詢時問及電價議題時說，雖然部長、院長都說是電價審議委員會決定，但其實政府還是有決策的角色。小道消息傳出，可能連330度以下的民生用電、小商家用電都會調漲，用電大戶可能漲更多？

針對電價調漲是否勢在必行，卓榮泰回應指出，還是要考慮到成本反映、市場以及民生的穩定，還有使用者付費等幾項原則。目前多少度數、電價如何調整，還沒有看到現在送來的任何報告，因此沒有任何討論。

接著張嘉郡再問，全面漲電價會讓全年CPI突破2%，外傳經濟部也要討論水費調漲方案，恐讓民眾面臨水電雙漲，有考慮過對一般小家庭的衝擊嗎？

卓榮泰說，水價30年沒有調過，現在水價非常低，一方面鼓勵大家節約水資源，也要反映現在每一度水處理的成本，合理的調整是在考慮當中，但時機還沒有決定，當然希望能降低衝擊、平衡一點，在整個年度中不要一次造成大家在心理上、財務上的負擔。

張嘉郡說，水電雙漲的話對一般小家庭的衝擊太大，一定要苦民所苦，生活已經很辛苦，水電雙漲根本是一棒打在腦門子上，非常非常嚴重。

另外，張嘉郡也提醒經濟部長郭智輝，水電雙漲的話，也可能衝擊到年中可能的部會首長異動，調漲民生可能會變成經濟部長要扛的責任，搞不好會變成畢業的理由。

不過張嘉郡強調，人民關心的不是誰來當官，而是開銷會不會提高，希望政府能提供企業穩定用電、民眾合理電價，台灣主要競爭對手韓國都宣布要在2038年之前蓋3座核電廠，台灣未來競爭力在哪裡？

卓榮泰說，會非常審慎的觀察民生穩定，「我個人期待郭部長，他不只是一位水電部長，是掌握國家經濟發展的經濟部長，這才是他的正職」。