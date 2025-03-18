柯建銘嗆盧秀燕回歸家庭　國民黨：重視女權的蕭美琴、范雲人呢

▲國民黨召開「惡罷第一品牌爭奪戰，卓榮泰內閣跟柯建銘比誰更會瞎掰」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨日前到桃園政策宣講，除了行政院長卓榮泰痛斥藍白惡質打擊國家安全，癱瘓憲政體制，民進黨立委王義川更嘶吼唱「連署不停歇、罷免不停歇」。國民黨今（18日）質疑，行政院每天哭窮卻有錢辦說明會，甚至變成民進黨立委王義川的演唱會？且民進黨團總召柯建銘要「媽媽市長」盧秀燕「回歸家庭主婦」，如此父權的話語，平時號稱推動女權的副總統蕭美琴，立委范雲，民進黨的性平部怎麼不出來說話？

國民黨今日開「惡罷第一品牌爭奪戰，卓榮泰內閣跟柯建銘比誰更會瞎掰」記者會。國民黨副發言人鄧凱勛指出，柯建銘要人稱媽媽市長的台中市長盧秀燕「回歸家庭主婦」，但女性的人生可以有很多不同的選擇，活出非常多的樣貌，民眾稱呼盧市長為盧媽媽，是因為盧市長的溫柔堅韌，但柯建銘卻硬是冠上了錯誤的理解跟歧視，甚至否決了女性參政的正當性。

另外，台北市議員柳采葳表示，民進黨在下鄉說明會中拿出許多毫無邏輯的圖卡，王義川竟然還在行政院政策說明會上高歌，把說明會莫名其妙的變成演唱會，凸顯民進黨就是把罷免當成是鬧劇，人民不知道為何要花納稅錢來惡意罷免？

國民黨發言人楊智伃則說，行政院每天哭窮卻有錢辦說明會，難道就是為了讓王義川秀歌喉？卓榮泰說因為刪預算，高官需要從監察院走路到行政院，但從監察院到行政院走路只要3分鐘，楊智伃諷刺，連走路三分鐘都不肯，只要敢以這裡由向立法院要求追加預算，甚至可以找人抬轎，幫高官從監察院抬到行政院都可以。

楊智伃指出，副閣揆鄭麗君在造謠說明會中提到國防預算刪減，嚴正警告民進黨，不要再透過國防預算來造謠詆毀國民黨，2025年國防部預算其實創下歷史新高，刪減比例只有1.06％，請民進黨停止造謠傷害臺灣的形象。

楊智伃續指，內政部長劉世芳在立院面對還假於民的提案，竟然稱國定假日「不立法比較有彈性」，令人質疑劉世芳的彈性是留給勞工還是留給資方？劉世芳甚至說「全國放假，誰去指揮交通，誰去維持治安，誰去保衛國家的安全？」還說教師節不放假的理由是「當天是民進黨黨慶，放假好像為自己」、「會影響偏鄉學生受教權」等，會說出這些話，代表內政部長已是全然不適格。