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遠傳智慧城市展「數位賦能、淨零城市」2大主題亮相　

記者蘇晟彥／台北報導

2025智慧城市展 18日開展，遠傳電信以「遠傳大人物　淨零永續生命力　數位轉型創商機」參展，總經理井琪帶領團隊接受媒體聯訪指出，在「校園微電網」、「遠傳智靈」與遠距醫療等創新成果與未來佈局都獲得重視，同時強調遠傳電信將持續扮演整合者的角色，攜手產官學界，打造更美好的智慧城市。

▼遠傳電信從多年前就開始佈局，今年智慧城市展帶來迄今的成果。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 林榮賜,井琪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遠傳總經理井琪表示，很高興藉由這個亞太地區最具規模的智慧城市專業展會，分享遠傳各項綠色資通訊解決方案實績。今年遠傳展出「淨零城市」與「數位賦能」兩大主題，呼應國發會力推的數位淨零雙轉型，分別在台北、高雄共展出26項創新解決方案。這些都是運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）結合5G、雲端及資安等核心技術，由內而外推動數位淨零雙軸轉型的成果。未來將持續作為企業與公部門邁向數位淨零轉型的最佳夥伴，一起攜手打造智慧國家。

「淨零城市」主題中，遠傳「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，提供車主及場域主一站式完整資訊與即時管理，以及7x24全天候維運服務，並可依據大樓、商場、公有停車場等場域的多元需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置。新竹市身為科技之都，電動車數量快速成長，新竹市交通處大力投入相關建設，並由遠傳建置300支充電樁，打造全台充電服務密度最高的公有停車場。雙方更攜手建置全台首座電動公車公共充電樁，先導公車已於去年12月正式營運，實現低碳運輸里程碑，遠傳將持續響應公部門推動公有運具電動化，普及綠色公共交通運輸。

▲▼ 遠傳

遠傳近年持續深耕智慧校園，在中小學校園領域，從「從班班有冷氣」服務全台9個縣市、超過1200間中小學、5萬間教室，到「班班好空氣」已在新北進行小規模建置，實證1小時內可降低室內密閉空間約30% 的二氧化碳，再到今年推出「自動照明控制之智慧教室」，整合能源監控、情境調控燈光、開關群體控制等應用，達成智慧節能管理，打造更優質的學習環境。

在大專院校領域，遠傳配合教育部高教司計畫，推動大學校園節能，2024年已取得13所大專院校的能源管理、充電服務、微電網等專案，更攜手中興大學啟動全台第一個獲得台電補助的「校園微電網」而備受矚目；此次也展出整合微電網、能源管理、智能路燈、智慧充電等應用的「低碳校園能源解決方案」，並運用數位雙生（Digital Twin）技術打造校級能源管理戰情中心，協助全國大專院校邁向淨零轉型，實現永續智慧校園。

「數位賦能」主題中，遠傳除了展出「遠傳智靈」、「城市數位雙生平台」、「企業智能營運中心」等多個運用「遠傳大人物」技術自主開發的平台，協助城市及企業提升營運效能、數位治理；也攜手遠傳新創加速器夥伴「樂達創意科技」，展出「智慧機電 AI估價決策平台」，協助製造業透過AI優化數據處理流程、自動化輸入資訊，提升報價效率與準確性，減少人工操作時間，也可導入政府公部門協助文件判讀、管理，都是今年展出的亮點。

「2025智慧城市展」台北展期為3月18日至3月21日，遠傳位於台北南港展覽館2館1樓P303展位，歡迎企業及民眾到場參觀。

▲▼ 遠傳

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