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不清楚收益！家寧曝「第一時間沒出面」原因　網驚：跟媽媽切割？

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者施怡妏／綜合報導

近日Andy拍片控訴，前女友家寧一家人搶走他辛苦經營的頻道、分潤不均、股份分配等問題。家寧今（18日）發出4點聲明回應，未參與公司營運，對實際收益狀況不了解，也曾請求提供財務資料，沒有在第一時間出面，是因為事件涉及到家人跟前伴侶，內心很煎熬。對此，網友驚呼，「看來是跟媽媽切割了」。

家寧在聲明中提到，與Andy老師雖多年來共同擔任群海公司董事，但並未實際參與公司營運，因此對於公司的實際收益狀況並不清楚，曾多次要求群海公司提供財務資料，但均未獲得妥善回應。

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聲明中提到，眾量級頻道由家寧與Andy老師共同創立，頻道上傳的影片是共同的心血結晶。因此，對於Andy老師表示未獲得應有的報酬，完全理解，並贊同相關收益應公平分配，以確保雙方的付出都能得到應有的保障。作為群海公司的股東及監察人，將與律師研擬後續對策，以解決財務資料不明的問題。之所以沒有在第一時間出面說明，是因為事件涉及家人及前伴侶，事發以來內心深感煎熬。

聲明曝光，網友傻眼表示，「都是媽咪的錯嗎」、「怎麼跟淑惠切割了啊」、「都是我媽的問題，我都不知情」、「不是跟媽媽一起把Andy踢出去嗎，怎麼這時候又跟媽媽切割了」、「那請問是誰跟你媽共同協議，要把Andy踢出董事的，是在搞笑嗎」、「切割自己家人，也是挺厲害的」、「居然切割媽媽，淑惠啊淑惠女兒不要你了」、「領一樣的薪水，但可以花家裡的錢？」

【律師聲明全文】

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。

▼家寧聲明全文。（圖／翻攝自家寧IG）

▲家寧聲明全文。（圖／翻攝自家寧IG）

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